"Jesteście wolni", "cześć i chwała bohaterom", "tu jest Polska" to jedne z nielicznych okrzyków podczas protestów przed zakładami karnymi, w których osadzeni są politycy Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Zgromadzeni domagają się jak najszybszego uwolnienia byłych szefów CBA, których godzinę wcześniej ułaskawił prezydent Andrzej Duda.

Przed zakładami karnymi w Radomiu i Przytułach Starych koło Ostrołęki zebrali się protestujący, chcąc wyrazić solidarność z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. Deklarują, że pozostaną tam tak długo, aż politycy Prawa i Sprawiedliwości zostaną uwolnieni po decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawieniu byłych szefów CBA.

Protesty pod zakładami karnymi. "Tu jest Polska"

Pod bramą zakładu w Radomiu protestujący krzyczeli "anarchia", "tu jest Polska", "hańba". Głos zabrał również polityk PiS Radosław Fogiel, domagając się jak najszybszego uwolnienia osadzonych byłych szefów CBA.

- Dziękuję wszystkim za obecność, tak jak codziennie od dwóch tygodni. (...) Cieszę się, że jest dzisiaj więcej kamer i mikrofonów. Żałuję, że musieliśmy czekać aż do decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, aby zainteresowali się państwo tym, co się dzieje w naszym kraju - zwrócił się do przedstawicieli mediów Fogiel.



Polityk PiS stwierdził, że przedstawiciele rządu zignorowali prawo łaski prezydenta, osadzając w więzieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, zarzucając również obecnej prokuraturze upolitycznienie. - Obława na dwóch posłów, którzy nigdzie się nie ukrywali, trwała tylko po to, aby w świetle kamer wsadzić ich do radiowozów - dodał Fogiel.

- Dziś domagamy się tego, żeby natychmiast zostali uwolnieni Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - mówił Mariusz Błaszczak przed zakładem karnym w Przytułach Starych.