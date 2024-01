W wieku 82 lat zmarł niemiecki producent muzyczny Frank Farian, odpowiedzialny za sukces zespołów Boney M i Milli Vanilli. Na swoim koncie miał takie hity jak m.in. "Daddy Cool", "Rasputin" oraz "Girl You Know It's True".

We wtorek niemiecka agencja Allendorf Media poinformowała o śmierci Franka Fariana, założyciela zespołów Boney M i Milli Vanilli. Ceniony producent muzyczny zmarł w swoim domu na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. W mediach społecznościowych pojawiła się informacja dotycząca dotychczasowego stanu zdrowia producenta, co potwierdziła również niemiecka gazeta "Bild".

"W 2022 roku Frank Farian przeszedł operację serca. Od tego czasu jego stan zdrowia uległ pogorszeniu. Frank schudł, siedział na wózku inwalidzkim i miał problemy z oddychaniem i mówieniem. Była partnerka i pracownica Franka, Ingrid Milli Segieth, odwiedziła Franka w sylwestra i stwierdziła, że ​​w tych okolicznościach czuje się dobrze. Ze względu na problemy z płucami potrzebował respiratora, co utrudniało mu mówienie" - poinformowano na oficjalnym Facebooku artysty.

Nie żyje Frank Farian. Założył m.in. zespół Boney M

Producent i były wokalista w grudniu 1974 roku pod szyldem "Boney M" Farian wydał singiel "Baby do you wanna bump". Wkrótce potem Farian zaczął tworzyć zespół Boney M, składający się z tancerzy. Na scenie część członków Boney M nie śpiewała, lecz poruszała ustami do nagrań z playbacku. Męskie partie wokalne wykonywał Farian.

Pod koniec lat 80. Farian stworzył zespół Milli Vanilli. W zespole występowało dwóch modeli i tancerzy: Fabrice "Fab" Morvan i Robert "Rob" Pilatus. Zespół wylansował takie utwory jak "Girl You Know It's True" czy "Blame It On The Rain". Projekt rozpadł się jednak w aurze skandalu w 1990 roku. Okazało się, że główni artyści zespołu są podstawieni i nie potrafią śpiewać.