Elon Musk przyjechał do Polski na zaproszenie Europejskiego Stowarzyszenia Żydowskiego (EJA). W dniach 22-23 stycznia multimiliarder weźmie udział w sympozjum w Krakowie i ceremonii w byłym obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Oba wydarzenia organizowane są w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Właściciel m.in. Tesli i platformy X (wcześniej Twitter) wylądował na lotnisku Kraków-Balice w niedzielę wieczorem.

Krzysztof Gawkowski: Nie próbowaliśmy umówić spotkania z Elonem Muskiem

Wizyta Muska wzbudziła wiele emocji, a także wywołała liczne spekulacje co do powodu wizyty i potencjalnych spotkań, które miałby odbyć. W poniedziałek rano na antenie radia RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaprzeczył, jakoby miliarder miałby się spotkać z kimś z resortu.

- Życzyłbym sobie, żeby Polska się rozwijała, ale nic na ten temat nie wiem, żeby Musk potwierdzał jakąś wielką inwestycję w naszym kraju. My, jako ministerstwo, nie występowaliśmy z próbami umówienia spotkania. Kontaktowali się z nami przedstawiciele pana Muska, twierdząc, że będzie, ale nie wiedzą jak będzie wyglądał harmonogram - mówił polityk.

Lech Wałęsa nie spotka się z Elonem Muskiem

Jedną z osób, która rzekomo miała spotkać się z miliarderem jest Lech Wałęsa. Okazało się to jednak nieprawdą, gdy były prezydent zaprzeczył temu mediach społecznościowych. "Informuję, że nie były prowadzone żadne oficjalne rozmowy w tej sprawie. Są to jakieś spekulacje medialne" - napisał Wałęsa.

Były prezydent wyjaśnił, że został zaproszony na tę samą uroczystość, w której udział weźmie także Musk. Wałęsa się jednak na niej nie pojawi. "Ze względu na potrzebę rehabilitacji po COVID-19 nie będę niestety uczestniczył w tych wydarzeniach" - przekazał.

Nie oznacza to wcale, że do spotkania Wałęsa-Musk nigdy nie dojdzie. Były prezydent zaprosił bowiem miliardera do Gdańska, gdzie mogliby porozmawiać "w każdym dogodnym dla obu stron terminie".

Przemysław Czarnek zaprasza Elona Muska do... więzienia

Jeszcze zanim Musk wylądował w Polsce apel do niego wystosował były minister edukacji i poseł PiS Przemysław Czarnek. Polityk chciał zwrócić uwagę miliardera na sytuację Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

"Drogi Elonie Musku, zaraz po wizycie w Auschwitz zapraszamy w imieniu Wolnych Polaków do więzień w Radomiu i Ostrołęce, gdzie przetrzymywani są polscy parlamentarzyści. Po raz pierwszy od 1989 roku mamy w Polsce więźniów politycznych" - napisał polityk na swoim profilu na X.

kjt / polsatnews.pl/PAP