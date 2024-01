Poseł PiS Przemysław Czarnek zwrócił się do Elona Muska w sprawie skazanych posłów - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. "Drogi Elonie, (...) zapraszamy w imieniu Wolnych Polaków do więzień w Radomiu i Ostrołęce, gdzie przetrzymywani są polscy parlamentarzyści. Po raz pierwszy od 1989 roku mamy w Polsce więźniów politycznych" - napisał na swoim profilu.

Przemysław Czarnek zaapelował do Elona Muska, który ma w styczniu przyjechać do Polski. Polityk PiS stwierdził, że chce zainteresować miliardera sprawą skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.



"Drogi Elonie Musku, zaraz po wizycie w Auschwitz zapraszamy w imieniu Wolnych Polaków do więzień w Radomiu i Ostrołęce, gdzie przetrzymywani są polscy parlamentarzyści. Po raz pierwszy od 1989 roku mamy w Polsce więźniów politycznych" - napisał na swoim profilu na X.

ZOBACZ: Media: Elon Musk przyleci do Polski. Znamy plany miliardera



"Już w miesiąc po objęciu władzy świat usłyszał, jak nowa koalicja rządowa łamie prawo na każdym kroku. Trwa atak na polskie media, sądy i szeroko rozumianą wolność" - dodał.

Elon Musk przyjedzie do Polski. Poseł PiS reaguje



Wezwanie polityka jest związane z przyjazdem przedsiębiorcy do Polski. W dniach 22-23 stycznia Elon Musk ma wziąć udział w sympozjum w Krakowie i w ceremonii w byłym KL Auschwitz, organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie.

ZOBACZ: Elon Musk przyleci do Polski. W planach nietypowa wizyta



Podczas krakowskiego sympozjum porozmawia z amerykańskim publicystą Benem Shapiro na temat antysemityzmu w przestrzeni internetowej.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik skazani. Trafili do aresztów

Poseł Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu na dwa lata pozbawienia wolności. 9 stycznia policja aresztowała polityków w Pałacu Prezydenckim.



ZOBACZ: Warunki pobytu M. Kamińskiego i M. Wąsika w więzieniu. Znamy wyniki kontroli



Następnie byli szefowie CBA trafili do Komendy Rejonowej Policji przy ul. Grenadierów w Warszawie. Później przetransportowano ich do aresztu śledczego Warszawa-Grochów. Ostatecznie skończyli w różnych aresztach śledczych - Maciej Wąsik w Przytułach Starych koło Ostrołęki, a Mariusz Kamiński w Areszcie Śledczym w Radomiu.



Mężczyźni prowadzą w nich protest głodowy, ponieważ nie zgadzają się z wyrokiem. W ich sprawie do ministra sprawiedliwości zaapelowały w czwartek ich żony. Prosiły Adama Bodnara o jak najszybsze dostarczenie dokumentów w sprawie ułaskawienia prezydentowi Andrzejowi Dudzie.