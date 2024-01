Jaka pogoda w sobotę, 20.01.24 rano?

Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że już od wczesnych godzin porannych będzie można dostrzec wyraźny kontrast temperaturowy między Pomorzem a pozostałymi regionami kraju. W pasie nadmorskim oraz na Pojezierzu Pomorskim krótko po wschodzie słońca wartości dodatnie, zbliżone do dwóch stopni Celsjusza na plusie.

fot za: WXCHARTS

Od województwa lubuskiego, przez Wielkopolskę, Kujawy, po Warmię i Mazury termika zbliżona do zera stopni. Chłodniej na południu: tam uśredniona termika będzie zbliżona do -3 kresek. W Tatrach i w masywie Śnieżki najzimniej – tam nawet osiem stopni na minusie!



Od wczesnych godzin porannych bardzo trudna pogoda na Pomorzu. Nie dość, że na Bałtyku możliwe są sztormy, to jeszcze nad Polską północną i centralną będzie przetaczał się front ze znaczącymi opadami deszczu (na zachodzie) i śniegu. Front będzie kierował się na południowy wschód, jednak nie przewidujemy, by po drodze zahaczył o dzielnice położone na południe od Radomia i Lublina.

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km), opracowanie własne

Uwaga! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał aż cztery ostrzeżenia pogodowe:

przed oblodzeniami,

przed zamieciami śnieżnymi,

przed silnym wiatrem,

przed intensywnymi opadami śniegu.

Rekomendujemy, by śledzić aktualną sytuację w pogodzie na stronach IMGW oraz by dopasować tempo poruszania się po drogach do warunków panujących na zewnątrz – a te mogą stanowić spore wyzwanie!

fot za: IMGW

Jaka pogoda w sobotę, 20.01.24 popołudniem?

Dodatnie temperatury rozgoszczą się nad północną częścią kraju. Wskazania zbliżone do +2 stopni Celsjusza możliwe na północ od linii Poznań – Płock – Białystok. W centrum wartości zbliżone do zera, a lekki mróz możliwy tylko na południu, ze szczególnym wskazaniem na:

Dolny Śląsk,

Opolszczyznę,

Górny Śląsk.

Chłód utrzyma się też w Bieszczadach, a najzimniej tradycyjnie w regionach górskich. W tych samych regionach możliwe rozpogodzenia. W centrum i na północy szanse na choćby kilka słonecznych chwil są bliskie zera. Zwracamy też uwagę na to, że bardzo mocno powieje w niemal całym kraju. Wpłynie to na termikę odczuwalną na północy i w centrum Polski.

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km), opracowanie własne

Jaka pogoda w sobotę, 20.01.24 wieczorem?

Sytuacja pogodowa będzie dość podobna do tej, którą obserwowaliśmy w godzinach porannych. Jęzor ciepła wedrze się nad Pomorze, ale i województwo kujawsko-pomorskie, być może także nad centralną część Mazowsza. Wszędzie tam termometry pokażą około +2 stopni powyżej zera.

fot za: WXCHARTS

Najchłodniej będzie na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Tam okolice -5 stopni Celsjusza. Okolice -2 kresek zanotujemy na Górnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz na pograniczu Podkarpacia i Lubelszczyzny. Chmury rozgoszczą się nad niemal całym krajem. Niewielkie szanse na rozpogodzenia tylko na krańcach zachodnich, wzdłuż granicy z Niemcami oraz na Warmii i Mazurach.



Jest dość prawdopodobne, że niedziela przyniesie krótkotrwałą stabilizację w pogodzie, jednak nie oznacza to, że nie wystąpią trudne warunki meteorologiczne nad krajem. O szczegółach opowiemy jednak w jutrzejszym newsie pogodowym.

