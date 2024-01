Zima, która wkroczyła nad Polskę to dopiero początek. Układ wysokiego ciśnienia nadciągnął znad Skandynawii, przyciągając do kraju. Odczuwalna temperatura w niektórych miejscach wynosiła nawet -27 stopni Celsjusza. Może być coraz gorzej.

Na północy kraju siarczyste mrozy, na południu intensywne opady śniegu. Niedziela przyniosła Polsce drastyczne ochłodzenie, pokazując na termometrach do 20 stopni poniżej zera. Najintensywniej zimę odczuli mieszkańcy Suwalszczyzny, gdzie odczuwalna temperatura wyniosła rano -27 stopni Celsjusza.

Zima uderza w Polskę. Z dnia na dzień, coraz intensywniej

Powodem uderzenia mrozów na północy kraju jest podwójny antycyklon - Hannelore i Arbo. Za jego sprawą można zaobserwować rozpogodzenie, przy towarzyszących spadkach temperatury. W Gdańsku termometry pokazały -8 stopni Celsjusza, choć odczuwano siedem stopni mniej. Pokrywa śnieżna wynosi tam do 10 cm. Identyczna sytuacja miała miejsce w Szczecinie.

Siarczyste mrozy odczuwalne najmocniej były na Suwalszczyźnie oraz Warmii i Mazurach. W Suwałkach odczuwalna temperatura wyniosła -27 stopni Celsjusza, a w Olsztynie -20. Minionej nocy cienką taflą lodu pokryły się duże mazurskie jeziora, m.in. Niegocin. Tafla lodu miejscami jest cienka jak kartka papieru.

W niedzielę rano Suwalszczyzna była najzimniejszym miejscem w Polsce. Najcieplej było na północnym zachodzie. Tam termometry wskazały 0,7 st. C. IMGW poinformowało, że w północno wschodniej Polsce, w ciągu dnia temperatura ma wzrosnąć do -12 stopni.

Z ostrzeżenia IMGW wynika, że na terenie całego woj. podlaskiego prognozowany jest silny mróz do środy. Od niedzieli do środy termometry mogą wskazać od -25 do -15 stopni Celsjusza.

Mróz i śnieg opanowały całą Polskę

W Warszawie w niedzielę całkowite zachmurzenie, termometry pokazujące -8 stopni Celsjusza, oraz prędkość wiatru osiągająca 5 km/h z kierunkiem północno-wschodnim. Odczuwalna temperatura na poziomie -15 stopni. W Poznaniu temperatury rzędu -5 stopni i wiatr o sile dochodzącej do 20 km/h.

W Krakowie w niedzielę 100 procentowe zachmurzenie, z temperaturą osiągającą -2 stopnie Celjusza. oraz odczuwalną -11 stopni. Podobna sytuacja miała miejsce w Katowicach. We Wrocławiu termometry w niedziele pokażą maksymalnie -3 stopnie, a odczuwalna wynosić będzie z kolei -9 stopni Celsjusza. Zachmurzenie podobnie jak w Krakowie, osiągnie 100 procent.

Zima zakradła się do Polski. Temperatura sporo poniżej zera

IMGW ostrzega, że niedzielne temperatury to dopiero początek, a przed nami kolejne mroźne dni.

"Temperatura minimalna od -16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około -10 stopni Celsjusza w centrum i na południu, do -6 stopni nad morzem; w rejonach podgórskich Sudetów i Karpat spadek temperatury do -15 stopni Celsjusza" - precyzuje IMGW o pogodzie z niedzieli na poniedziałek. Lokalnie temperatura spaść może nawet do -20 stopni.

Wiatr w kraju słaby i umiarkowany, na południu porywisty, północno-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h.