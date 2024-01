Uratowano setki ludzi, którzy na prawie 24 godziny utknęli w pojazdach zasypanych śniegiem w Szwecji na drodze E22 w rejonie Skane. Do nocnej akcji ewakuacyjnej zaangażowano pojazdy gąsienicowe. Kryzys został spowodowany przez ekstremalne mrozy i opady śniegu, które nawiedziły Szwecję, Finlandię i Norwegię.

Kłopoty na jednej z głównych dróg w Szwecji rozpoczęły się około godziny 9:00 czasu lokalnego w środę. Silne opady śniegu sprawiły, że droga E22 stała się nieprzejezdna w obu kierunkach między Horby i Kristianstad - przekazał portal BBC.

Jak dodano, około tysiąc samochodów zostało uwięzionych w zaspach. - To totalny chaos - powiedziała rzeczniczka policji Evelina Olsson.

Pojazdy gąsienicowe i pługi śnieżne pojawiły się na drodze dopiero w środę wieczorem, do pomocy wysłano także wojsko.

Służby pracowały przez całą noc, aby uwolnić setki ludzi z uwięzionych samochodów. Niektórzy z nich mieli problemy zdrowotne, w tym cukrzyce.

Atak zimy w Skandynawii. Kierowcy utknęli na drogach

W czwartek ratownicy poinformowali, że wszystkie uwięzione osoby podróżujące autami osobowymi zostały ewakuowane - przekazano. Dodano, że na pomoc czekają tylko kierowcy ciężarówek.

Jedna z ewakuowanych osób przekazała, że wraz z dwójką dzieci i psem została uwolniona po 19 godzinach. Kolejna uratowana osoba stwierdziła, że udało jej się przetrwać dlatego, że co jakiś czas uruchomiała samochód, aby się ogrzać.

- Problem polegał na tym, że śnieg padał tak mocno, że droga była nim znów pokryta zaledwie pół godziny po odśnieżeniu - przekazała Olsson. Dodała, że droga najwcześniej zostanie oczyszczona w piątek około godziny 8:00.

W rejonie Skane autobusy i pociągi zostały odwołane. Władze wezwały ludzi do unikania niepotrzebnych podróży.

ZOBACZ: USA. Sędzia z Nevady zaatakowana przez oskarżonego podczas procesu

Stacja meteorologiczna Kvikkjokk-Arrenjarka w północnej Szwecji odnotowała we wtorek najzimniejszą noc od 25 lat, z temperaturami spadającymi do minus 43,6 C.

Trudna sytuacja występuje także w Danii. Nieprzejezdne są drogi w północnej Jutlandii, na autostradzie pod Aarhus korek osiągnął długość 15 kilometrów.

WIDEO: Greenwashing - czyli jak się przed nim chronić? Szczerze o pieniądzach odc. 201 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

sgo / Polsatnews.pl