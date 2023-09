Władze lokalne poinformowały, że w powiecie splicko-dalmatyńskim odnotowano we wrześniu dziewięć przypadków krztuśca. W okresie wakacyjnym - w lipcu i sierpniu - udokumentowano prawie 30 przypadków. 20 z nich stanowiły dzieci do szóstego roku życia, pięć dzieci w wieku szkolnym i dwie to osoby dorosłe.

We wrześniu krztuścem zakażali się najmłodsi pacjenci. "Z powodu krztuśca hospitalizowano dziecko, a wśród niemowląt odnotowano dziewięć kolejnych przypadków tej choroby" – poinformował Instytut Nauczania Zdrowia Publicznego regionu Split-Dalmacja.

"Najczęściej chorują - najbardziej podatne - nieszczepione noworodki i niemowlęta. Do siódmego miesiąca życia mogą otrzymywać regularne dawki szczepionek, które mogą uchronić je przed krztuścem. W pełni zaszczepione dziecko jest chronione" - powiedziała epidemiolożka dr n. med. Milka Brzović, cytowana przez "Dalmacija Danas".

Ekspertka nie jest jeszcze w stanie ocenić skali zjawiska. Podkreśliła, że prowadzone są badania epidemiologiczne. Dodała jednak, że większość zakażeń pochodzi z tzw. ogniska domowego.

"Krztusiec może powodować poważne konsekwencje, łącznie ze śmiercią" - przypomina portal Plivazdravlje.hr. Dalej autorzy komunikatu oświadczyli, że najlepszą metodą, aby uchronić przed zakażeniem są szczepienia, ale w Dalmacji prawie 15 proc. dzieci nie przyjęło szczepionki.

Eksperci podkreślili, że aby zapobiec rozprzestrzenianiu się patogenu, zaczepionych powinno być 95 proc. "Ze względu na dużą liczbę nieszczepionych dzieci możliwy jest duży wzrost liczby chorych" - czytamy.

Krztusiec. Zakażenie i objawy

Jedynym źródłem zakażenia jest chory człowiek. Zakażenie następuje drogą powietrzno-kropelkową - podaje Główny Inspektorat Sanitarny.

Pierwszy okres choroby trwa do dwóch tygodni i charakteryzuje się takimi objawami jak nieżyt nosa, spojówek, gardła i oskrzeli. Ostry nieżyt dróg oddechowych następuje na skutek wnikania bakterii do komórek błon śluzowych i ich toksycznego działania. Narastające działanie toksyn powoduje przejście do kolejnej fazy choroby z charakterystycznym napadowym kaszlem, objawami duszności, wykrztuszaniem śluzu i wymiotami.

U dzieci poniżej szóstego miesiąca życia zamiast napadowego kaszlu może wystąpić bezdech, utrata przytomności z powodu braku tlenu, a bez podjęcia skutecznego leczenia może nastąpić zgon.

U chorych dzieci mogą również wystąpić powikłania np.: ropne zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, trwałe uszkodzenie mózgu, utrata wagi ciała.

Krztusiec. Leczenie

Podanie odpowiednich antybiotyków zmniejsza ryzyko wystąpienia tych dolegliwości, zwłaszcza jeśli leczenie rozpocznie się jak najwcześniej od wystąpienia objawów. Zwalczanie choroby polega na jej wczesnym rozpoznaniu i wdrożeniu stosownego leczenia. Niemowlęta powinny być leczone w szpitalu.

Dostępne są skuteczne preparaty szczepionkowe przeciwko krztuścowi. Wrażliwość na zakażenia osób nieuodpornionych za pomocą szczepień ochronnych jest powszechna.

Przebycie krztuśca pozostawia długotrwałą odporność organizmu, ale powtórne zachorowanie jest możliwe. W Polsce zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych szczepienia przeciwko krztuścowi dzieci są obowiązkowe.