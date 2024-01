Polskie szkolnictwo czeka rewolucja. Szczegóły ujawnił w piątek premier. "Uroczyście oświadczam: od kwietnia nowe zasady prac domowych. W klasach od 1 do 3 żadnych prac domowych" - ogłosił w sieci Donald Tusk. To jednak nie koniec zmian, jakie mają dotknąć uczniów.

Nagranie na Facebooku pojawiło się w piątkowe popołudnie.

- Pamiętacie Maćka? - zwrócił się do internautów premier. W krótkim klipie zawarto wypowiedź chłopca, który podczas jednego ze spotkań wyborczych we Włocławku przekonywał Donalda Tuska, że w Polsce "łamane są prawa ucznia do odpoczynku", gdyż nauczyciele przeciążają dzieci zadaniami domowymi, a także przygotowaniami do serii sprawdzianów.

- Uroczyście ogłaszam: od kwietnia nowe zasady prac domowych. W klasach od 1 do 3 żadnych prac domowych. No chyba, że czasami jakiś wierszyk. Od 4 do 8 klasy prace domowe tylko dla chętnych i bez oceniania - powiedział premier.

- Jeśli chodzi o szkoły średnie... bawcie się dobrze na feriach zimowych - dodał szef rządu.

100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. Tak zapisano postulat dot. edukacji

Wypowiedź premiera to realizacja jednego ze "100 konkretów" Koalicji Obywatelskiej.

"Zlikwidujemy prace domowe w szkołach podstawowych. Wprowadzimy szeroką ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w szkole. Przeznaczymy dodatkowe pieniądze na zajęcia rozwijające zdolności uczniów i wyrównujące szanse, sport, rozwijanie zainteresowań. Zapewnimy pomoc w szkole zamiast korepetycji w domu" - zawarto w programie wyborczym formacji rządzonej przez Donalda Tuska.

Przedmiotowe rozporządzenie w sprawie prac domowych wyda minister edukacji Barbara Nowacka.

Przypomnijmy, że to nie koniec zmian w polskim szkolnictwie. Ustawa okołobudżetowa na 2024 r. przewiduje podwyżki dla nauczycieli o 30 proc. oraz dla nauczycieli początkujących o ok. 33 proc. To rozwiązanie ma zapewnić, że nauczyciele dostaną po 1,5 tys. zł podwyżki. W ustawie znalazły się też regulacje związane z przekazaniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkolnych.