Pałac Buckingham wydał w środę oświadczenie, w którym poinformowano, że Karol III cierpi na powiększoną prostatę. W celu wyleczenia dolegliwości monarcha stawi się w przyszłym tygodniu do szpitala, gdzie przejdzie zabieg. W komunikacie podkreślono, że jest to bardzo powszechna przypadłość i dotyczy "tysięcy mężczyzn każdego roku".

Choroba Karola III poruszyła Brytyjczyków. Duży wzrost zainteresowania

Informacja przekazana przez Pałac wywołała poruszenie w brytyjskim społeczeństwie. Choć Pałac zapewnił, że zdrowiu króla nie zagraża niebezpieczeństwo, wiele osób szukało w sieci szczegółowych informacji na temat dolegliwości. Znalazło to odbicie w danych przedstawionych przez NHS (Narodowa Służba Zdrowia).

ZOBACZ: Dania ma nowego króla. Fryderyk X zasiadł na tronie

Strona internetowa poświęcona powiększeniu prostaty odnotowała w środę 11 razy więcej odwiedzin niż poprzedniego dnia. Łącznie serwis odwiedziło 16 410 osób, czyli średnio jedno wejście co pięć sekund.

Karol III inspiracją dla Brytyjczyków? Aktywiści zachwyceni

Powiększenie prostaty jest powszechną i stosunkowo niegroźną dolegliwością. Jej objawy częściowo pokrywają się jednak z objawami raka prostaty, dlatego, jak podkreślają eksperci, tak istotna jest profilaktyka i częste badania. Specjaliści mają nadzieję, że wielu mężczyzn weźmie przykład z Karola III i podda się stosownym badaniom.

ZOBACZ: Pierwsza rocznica śmierci królowej Elżbiety II. Karol III uczcił pamięć monarchini

Pierwsze oznaki, że może tak się stać odnotowali działacze kampanii na rzecz podnoszenia świadomości o chorobach prostaty Prostate Cancer UK. - Już teraz widzimy, że w porównaniu z tym samym 24-godzinnym okresem w zeszłym tygodniu, liczba osób wypełniających internetowy test ryzyka Prostate Cancer UK wzrosła o ponad 97 proc. - powiedziała członkini organizacji Chiara de Biase, cytowana przez "The Guardian".

W komunikacie Pałacu Buckingham zapewniono, że król na pewno nie cierpi na nowotwór.

Problemy zdrowotne rodziny królewskiej

W środę do wiadomości opinii publicznej przekazano również informację o pobycie w szpitalu księżnej Kate. W komunikacie Pałacu Kensington czytamy, że 42-latka została przetransportowana do prywatnej kliniki w centrum Londynu we wtorek. Tam przeszła operację jamy brzusznej.

Zabieg przebiegł pomyślnie. Mimo to członkini brytyjskiej rodziny królewskiej spędzi szpitalu kolejne od 10 do 14 dni. "Opierając się na aktualnych zaleceniach lekarskich, jest mało prawdopodobne, aby powróciła do obowiązków publicznych przed Wielkanocą" - napisano.

Księżna Kate w szpitalu. Komunikat Pałacu Kensington

W oświadczeniu udostępnionym przez Pałac Kensington na platformie X (wcześniej Twitter) zaznaczono, że księżna Kate pragnie przeprosić za przełożenie wszelkich zaplanowanych zobowiązań, które z powodu zabiegu musiały zostać odwołane.

ZOBACZ: Wielka Brytania. Taylor Swift odrzuciła propozycję występu na koronacji króla Karola III

Jednocześnie podkreślono, że, choć księżna rozumie i docenia zainteresowanie opinii publicznej jej stanem zdrowia, z uwagi na prywatność jej i jej dzieci, postanowiła nie udostępniać szczegółowych informacji na ten temat. Zapewniono jednak, że monarchini nie cierpi na nowotwór.