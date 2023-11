Królewski reporter Omid Scobie w swojej nowej książce "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" napisał o odrzuconej przez Taylor Swift ofercie - podaje Sky News.

Stacja zauważa, że Swift nie była jedyną gwiazdą, która zrezygnowała z koncertu podczas koronacji króla Karola III. Elton John, Spice Girls, Harry Styles, Ed Sheeran i Adele podobno również odmówili przyjęcia oferty.

Ostatecznie na imprezie w Londynie 7 maja 2023 r. wystąpili Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli i Take That.

Wielka Brytania. Nowa książka o rodzinie królewskiej

Omid Scobie w swojej książce doszukuje się powodów takich decyzji. "Karol po prostu nie ma wymaganej powagi, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że spędził większość swojego życia w następstwie wielkiej klasy statku wycieczkowego o reputacji swojej matki" - stwierdził.

ZOBACZ: Król Karol III w Bundestagu: Niemcy i Wielka Brytania pełnią przewodnią rolę w pomocy Ukrainie

Katy Perry w wywiadzie udzielonym w kwietniu Entertainment Tonight stwierdziła, to "takie fajne" występować dla króla i królowej.

Lionel Richie mówił z kolei, że jest podekscytowany tym, że jest częścią tej historii.

Książka, której autorem jest Omid Scobie została wydana w Wielkiej Brytanii we wtorek.

an/ sgo/polsatnews.pl