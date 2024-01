- Panom Wąsikowi i Kamińskiemu nie wyszło chronienie się w apartamentach prezydenckich i w tej chwili szukają dla siebie szansy, chowając się pod komżą - powiedziała w "Debacie Dnia" Anita Kucharska-Dziedzic (Nowa Lewica). Posłanka odniosła się do apelu abp Stanisława Gądeckiego w sprawie skazanych polityków PiS.

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zaproponował podjęcie interwencji humanitarnej w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zaapelował także do skazanych polityków PiS o zakończenie protestu głodowego.

Do sprawy odnieśli się w środę wieczorem goście "Debaty Dnia".

- Episkopat nie powinien włączać się w politykę. To jest jasne stanięcie po jednej stronie. Jeżeli rzecznik episkopatu udowodni, że wystapił również w innych sprawach do ministerstwa sprawiedliwości z mediacjami to zmienię zdanie, ale nie znam takich sytuacji - powiedział

Bartosz Romowicz (Polska 2050).

Głos zabrała także Anita Kucharska-Dziedzic (Nowa Lewica).



- Myślę, że ludziom nie będzie podobało się wiązanie się Kościola i wiary z kwestiami czysto politycznymi. Sytuacja, w której panom Wąsikowi i Kamińskiemu nie wyszło chronienie się w apartamentach prezydenckich i w tej chwili szukają dla siebie szansy, chowając się pod komżą czy szukając miejsca dla siebie w kościele, jest naprawdę żenująca - stwierdziła.

WIDEO: Anita Kucharska-Dziedzic w "Debacie Dnia"

- To jest kwestia etyczna, moralna i w takim zakresie episkopat ma prawo do takiej reakcji. Ta sytuacja jest tragiczna i dramatyczna, małżonki mają prawo się troszczyć - powiedział z kolei Mariusz Gosek (Suwerenna Polska).

Jak czytamy na stronie KEP, abp Stanisław Gądecki otrzymał od małżonek Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika list z prośbą o mediację w ich sprawie u ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

Abp Gądecki wystosował list do polityków PiS, w którym zobowiązuje się do podjęcia w ich sprawie interwencji humanitarnej u ministra sprawiedliwości. Duchowny zwrócił się w liście do polityków z prośbą o "zaprzestanie protestu głodowego, który po tylu dniach, od momentu jego rozpoczęcia, zagraża nie tylko zdrowiu, ale także i życiu panów".

"Życie każdego z panów ma wartość dla naszej wspólnej ojczyzny i może przyczynić się do tego, by czynić ją bardziej sprawiedliwą. Z wyrazami szacunku i pasterskim błogosławieństwem" - zakończył swój list.



20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia władzy w związku z tzw. aferą gruntową.

Politycy PiS zostali zatrzymani 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim. Najpierw trafili do aresztu na warszawskim Grochowie, później do aresztów w Radomiu i Przytułach Starych. Politycy rozpoczęli głodówkę.

WIDEO: M. Paprocka o procedurze ułaskawienia: Dramatycznie zmieniły się okoliczności

