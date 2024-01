Psy "nauczyły" się machać ogonami w wyniku trwającego od tysięcy lat procesu udomawiania ich przez człowieka - twierdzą holenderscy badacze. Naukowcy podają dwie hipotezy, jak dokładnie mogło do tego dojść. Według pierwszej jest to efekt ewolucji, produkt uboczny nauki uległości i posłuszeństwa. Druga mówi, że człowiek podświadomie rozmnażał psy merdające ogonem, ponieważ stymuluje to nasz mózg.