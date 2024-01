Mieszkający w Filadelfii pies rasy husky uratował całą okolicę. Zwierzę zaalarmowało swoją właścicielkę o wycieku gazu, kopiąc ogromną dziurę w ogrodzie przed domem. Gdyby nie dobry węch czworonoga, mogłoby dojść do ogromnej eksplozji.

Właścicielka psa - Chanell Bell poinformowała, że czteroletni husky zaczął niedawno kopać dużą dziurę na podwórku ich domu w Filadelfii w Pensylwanii.

Kobieta zainteresowała się sprawą, bo jej pies nigdy wcześniej się tak nie zachowywał. Ponieważ miała w domu urządzenie do wykrywania i pomiaru gazu, postanowiła sprawdzić nim wykop swojego psa.

Pies wykrył wyciek gazu. Mogło dojść do tragedii

- Miałam w domu miernik gazu, którym sprawdzałam, czy nie ma wycieku z mojego starego gazowego piecyka. Kiedy zobaczyłam dziurę wykopaną w ogródku, zdałam sobie sprawę, że to dziwne. Intuicja podpowiedziała mi, żebym to sprawdziła - powiedziała mediom kobieta.

Urządzenie wykryło gaz wydobywający się z dziury wykopanej przez psa. Kobieta od razu poinformowała o tym fakcie lokalne władze, które przysłały na miejsce ekipę remontową.

Podczas sprawdzania wycieku wyszło na jaw, że awaria jest dużo poważniejsza niż sądzono. Okazało się, że stare rury były uszkodzone w trzech różnych miejscach w okolicy.

Naprawa awarii zajęła fachowcom ponad trzy dni. Gdyby wyciek nie został wykryty, konsekwencje mogłyby być katastrofalne.

- Poinformowano mnie, że gdyby wyciek nie został wykryty i gaz dalej by się ulatniał, to w końcu mogłoby dojść do potężnej eksplozji i cała okolica wyleciała w powietrze - przekazała właścicielka psa.

- To niesamowite uczucie wiedzieć, że Kobe uratował naszą okolicę. Jestem bardzo wdzięczna, że go mam - podsumowała kobieta.

