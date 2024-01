Najstarszy pies świata Bobi zmarł w październiku w położonej w środkowej Portugalii wsi Conqueiros. Miał przeżyć 31 lat i 165 dni, co czyniłoby go najdłużej żyjącym psem świata. Pojawiły się jednak sceptyczne komentarze co do prawdziwości jego wieku. Księga Rekordów Guinnessa podjęła decyzję o tymczasowym zawieszeniu tytułu.

Pies przeżył 200 ludzkich lat? Są wątpliwości

- Wiek Bobiego odpowiada dożyciu przez człowieka ponad 200 lat, co biorąc pod uwagę nasze obecne możliwości medyczne, jest całkowicie nieprawdopodobne. Nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów i nie przedstawiono żadnych konkretnych, potwierdzających jego wiek - twierdził cytowany przez "The Guardian" Danny Chambres, weterynarz i członek rady Royal College of Veterinary Surgeons.

ZOBACZ: Łukaszenka gotowy na chiński Rok Smoka. Pokazał swojego pupila

Sceptycznie do sprawy wieku Bobiego podchodzili również portugalscy weterynarze. Zwracali oni uwagę, że wiek psa był zarejestrowany w krajowej bazie danych zwierząt domowych, ale wpisane dane opierają się wyłącznie na podstawie oświadczeń właścicieli. Przeprowadzone badania genetyczne wykazały, że pies jest stary, ale nie były w stanie potwierdzić dokładnego wieku.

Najstarszy pies świata. Księga Rekordów Guinnessa zawiesza tytuł

W lutym 2023 roku Bobi został ogłoszony przez Księgę Rekordów Guinnessa najstarszym żyjącym psem na świecie oraz najstarszym psem w historii. Odebrał tym samym koronę Spike’owi z Ohio, przedstawicielowi rasy chihuahua, który zmarł w 2022 r. w wieku 23 lat. Najstarszym zarejestrowanym psem miał być australijski Bluey, który zmarł w 1939 r. w wieku 29 lat i pięciu miesięcy.

ZOBACZ: PiESEL to nie PESEL, to nowa tożsamość dla naszego psa lub kota

Po szerzących się wątpliwościach dotyczących rzeczywistego wieku psa, rzecznik Księgi Rekordów Guinnessa poinformował we wtorek o zawieszeniu obu tytułów do czasu zakończenia śledztwa w tej sprawie.



"W czasie, gdy nasz przegląd jest w toku, postanowiliśmy tymczasowo wstrzymać oba rekordy dotyczące najstarszego żyjącego psa do czasu, aż wszystkie nasze ustalenia zostaną potwierdzone" - przekazał rzecznik.