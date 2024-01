"Relacjonowałem współpracownikom - gdzie trzeba priorytetowo odśnieżać, bo objechałem osobiście pół miasta" - przekazał na platformie X Rafał Trzaskowski. Prezydent stolicy w obszernym wpisie tłumaczył się z "paraliżu Warszawy". Przyznał, że była to największa akcja od trzech lat i kosztowała pięć milionów złotych.

We wtorek późnym wieczorem prezydent Warszawy opublikował obszerny wpis, w którym tłumaczył, jak wyglądała w poniedziałek sytuacja związana z przygotowaniem odpowiednich służb do ataku zimy. To reakcja na medialne doniesienia o "paraliżu Warszawy".

Trzaskowski tłumacząc poniedziałkowe "zaskoczenie" drogowców podkreślił, że "diabeł tkwi w szczegółach". "Warszawa trzyma pod parą (każdego zimowego dnia) 170 pługopiaskarek i 130 pługów. Jak zapowiada się opad - wszyscy są w gotowości" - przekazał.

Tłumaczył, że w poniedziałek w trakcie burzy śnieżnej na ulice stolicy wyjechały wszystkie pługopiaskarki. Natomiast pługi zostały niewykorzystane, bo - jak zaznaczył - jakby ruszyły w mróz, zrobiłoby się "lodowisko".

Największa akcja od lat. Kosztowała 5 mln zł

"Na wczorajszą akcję wydaliśmy prawie 5 mln złotych. Czy było perfekcyjnie? Nie. Przez 2 godziny był problem. To była największa akcja odśnieżania od 3 lat" - przyznał Trzaskowski.

Zaznaczył, że Warszawa mogłaby mieć do dyspozycji np. 500 pługopiaskarek, ale taki skład byłby uruchamiany raz na 5 lat. "Więc byłoby to potworne marnotrawstwo pieniędzy" - dodał.

Trzaskowski przypomniał też, że w Warszawie większość budynków jest prywatna, a za odśnieżanie chodników przed nimi odpowiedzialny jest właściciel. "Tłumaczymy, czasem nakładamy mandaty. Ale staramy się, żeby straż miejska w śnieżyce jednak zajmowała się też innymi tematami. Nawet w śnieżyce" - napisał.

"Przejechałem osobiście pół miasta"

Na koniec prezydent stolicy dodał, że zarządzanie miastem wymaga czujności i zdradził, że śnieżycę widział "z bliska i z dystansu".

"Tak się składa, że w poniedziałki wykładam stosunki międzynarodowe w Collegium Civitas - na XII piętrze PKiN" - zdradził.

Dodał, że reakcja miasta na zmieniające się warunki atmosferyczne była natychmiastowa, a w akcję zaangażowany był osobiście.

"Potem relacjonowałem współpracownikom - gdzie trzeba priorytetowo odśnieżać, bo objechałem osobiście pół miasta" - napisał.

