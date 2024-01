Wolontariusze z Fundacji Viva! wraz z policją interweniowali na warszawskiej Ochocie, gdzie w jednym z mieszkań przebywały porzucone psy. Według zeznań sąsiadów, zwierząt nikt nie odwiedzał przez co najmniej tydzień. Po wejściu do mieszkania stwierdzono, że trzy psy nie miały dostępu do wody i były zaniedbane.