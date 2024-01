Policjanci zajęli się sprawą "znikających okularów" w jednym z zakładów pracy na terenie powiatu sulęcińskiego.

- Początkowo, pojedyncze osoby zganiały ten fakt na własne roztargnienie, ale gdy okazało, że ów "roztargnionych" przybywa, zaczęli przypuszczać, iż przedmioty wcale nie zostały zgubione - relacjonuje mł. asp. Klaudia Biernacka z KPP w Sulęcinie. Z czasem pracownicy skierowali swoje podejrzenia w stronę ochroniarza odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w firmie.

Ochroniarz kradł okulary. Niektóre były warte ponad tysiąc złotych

Śledczy zebrali materiał dowodowy i zdecydowali się na przeszukanie miejsca zamieszkania 46-latka. Tam znaleziono 41 par okularów - wśród nich te, które zostały skradzione.

- Co do reszty egzemplarzy, sprawę uznać należy za rozwojową, bowiem istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż one również pochodzą z przestępczej działalności - tłumaczy policjantka.

Wartość niektórych skradzionych egzemplarzy przekroczyła tysiąc złotych. - Część okularów wróciła już do prawowitych właścicieli - informuje mł. asp. Biernacka.

Policjanci zabezpieczyli skradzione okulary. 46-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie wróci do pracy jako ochroniarz, ponieważ jednym z wymogów licencji jest nienaganna opinia oraz niekaralność.

