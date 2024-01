Policjant z wieloletnim stażem pilnował w oleśnickim szpitalu osobę zatrzymaną. Mężczyzna miał niemal trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu. "Już tylko godziny dzielą go od zwolnienia ze służby" - informuje oleśnicka policja.

Jeden z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w sobotę "przystąpił do realizacji zadań służbowych w stanie nietrzeźwości". Gdy tylko policja otrzymała informację o sytuacji, niezwłocznie ruszyła do szpitala, by sprawdzić doniesienia.

ZOBACZ: Policja ostrzega przed oszustwem Blik. Jak się uchronić?

Oleśnica. Pijany policjant na służbie. Pilnował zatrzymanego

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę na terenie szpitala w Oleśnicy, gdzie policjant z 16-letnim stażem sprawował nadzór nad osobą zatrzymaną.

Policjant, który przyszedł nietrzeźwy do pracy został przebadany alkomatem. - Badanie alkomatem wykazało niemal trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu - przekazała w rozmowie z Interią sierż. szt. Karolina Walczak.

ZOBACZ: Policjanci mieli zostawić 72-latka w lesie. Prokuratura wszczęła śledztwo

Oleśnicka policja przekazała w komunikacie, że "funkcjonariusz niezwłocznie został odsunięty od służby. "W naszej formacji nie było i nie ma przyzwolenia na wszelkie przejawy łamania prawa, więc już tylko godziny dzielą go od zwolnienia ze służby" - podkreślono.

Skandal w Oleśnicy. Służby zajmą się policjantem

W piśmie wskazano, że "tego typu przypadki mają charakter incydentalny i każdy z nich jest wnikliwie analizowany, a gdy tylko potwierdzają się informacje o naruszeniu dyscypliny służbowej lub łamaniu prawa, wdrażane są od razu wszystkie procedury".

ZOBACZ: Policja oszukała tysiące Polaków. Cel był jednak słuszny

Sprawa wyjaśnienia okoliczności zdarzenia prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy.