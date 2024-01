Jak informuje "Bild" Arnold Schwarzenegger nie dopełnił procedury zgłoszenia w urzędzie celnym cennego zegarka, a mimo to wsiadł z nim do samolotu z USA do Niemiec.

Był to luksusowy zegarek od szwajcarskiego producenta Audemars Piguet. Miał być szyty na miarę na Schwarzeneggera. Jego wartość oszacowano na 26 tys. euro, czyli mniej niż aktor zapłacił za swoje niedopatrzenie, ponieważ kara wyniosła 35 tys. euro.

"Schwarzenegger początkowo przykuł uwagę celników, którzy rozpoznali pasażera super VIP. Zatrzymali go i poprosili o otwarcie bagaży. Była to kontrola pozbawiona podejrzeń, bez konkretnego powodu" - wynika z ustaleń "Bilda".

- Wszczęliśmy karne postępowanie skarbowe. Zegarek powinien był zostać zgłoszony jako import - uzasadnił zatrzymanie rzecznik Głównego Urzędu Celnego w Monachium Thomas Meister.

Zegarek miał mieć specjalne przeznaczenie

Schwarzenegger wyjaśniał, że chciał zabrać zegarek na "Światowy Szczyt Klimatyczny", który odbędzie się w czwartek 18 stycznia w Kitzbühel. Planował wystawić gadżet na aukcji podczas kolacji przed rozpoczęciem wydarzenia.

Media zwracają uwagę, że Schwarzenegger był przesłuchiwany przez co najmniej trzy godziny. Celnicy miel zadawać Schwarzeneggerowi "bardzo osobiste pytania, w tym o imiona dzieci, partnerki, ilość pieniędzy w banku, majątek netto".

Ostatecznie został jednak wypuszczony po opłaceniu części grzywny. Na początku chciał zapłacić kartą kredytową, ale tego typu opłaty należy uiścić w gotówce, dlatego też gwiazdor został odeskortowany na do banku przez policję.

Jak podkreśla niemiecki dziennik pierwszą rzeczą, którą aktor został po wyjściu na wolność "było zapalenie cygara w samochodzie".

Pecha na lotnisku miała też inna wielka gwiazda

To nie jedyna tego typu sytuacja z gwiazdą światowego formatu. Kilka dni temu na Lotnisku w Punta Cana na Dominikanie zatrzymany został piosenkarz Julio Iglesias.

Dominikańskie służby celne zarekwirowały w bagażu znanego muzyka 42 kg żywności m.in. mięsa, warzyw, grzybów i owoców. Służby bezpieczeństwa uwolniły go dopiero po interwencji prezydenta Dominikany Luisa Abinadera oraz ministra kultury tego kraju.

Władze Dominikany wyjaśniły, że zatrzymanie Iglesiasa było wynikiem "nieporozumienia", gdyż w jego bagażach "ostatecznie nie znajdowały się substancje niebezpieczne". Cała procedura trwała kilka godzin.