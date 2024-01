W parafii pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy w Knurowie odprawiono w środę mszę za nieżyjącego gwiazdora pop Michaela Jacksona.

Wcześniej w rozmowie ze stacją Radio 90 informację o intencji potwierdził kanclerz kurii metropolitalnej w Katowicach ksiądz Tomasz Wojtal.

- Rozmawiałem z księdzem proboszczem. Zgłosiła do niego się starsza parafianka, która poprosiła go o taką intencję. Powiedziała, że czuje w sercu taką potrzebę, aby pomodlić się za tę osobę. Ksiądz przyjął tę intencję, taka msza zostanie odprawiona. Chodzi o dobro, o godziwość tej intencji, więc w tym wypadku ta starsza pani to nie była żadna prowokacja z jej strony – co też starałem się zweryfikować. Poczuła ona w sobie takie pragnienie, taką potrzebę, aby pomodlić się właśnie za Michaela Jacksona - przekazał Wojtal.

Duchowny odniósł się do oskarżeń o molestowanie nieletnich kierowanych w stronę Jacksona.

- Nie oceniam tutaj w żaden sposób życia, ani twórczości tego piosenkarza. Msza święta jest też sposobem, żeby odkupić winy, żeby wspomóc tę osobę, jeżeli tutaj wierzymy w życie po śmierci, więc jest to sposób też takiego daru, takiej pomocy dla tej konkretnej osoby - powiedział ksiądz.

Knurów. Msza św. w intencji gwiazdora pop

O samej mszy św. napisał lokalny portal silesia24.pl.

Jak czytamy, podczas nabożeństwa w kościele nie było tłumów, msza przebiegła w spokoju. Okolicę patrolowała policja i straż miejska.

- Pytano mnie, czy wolno odprawić mszę świętą za zmarłego Michaela Jacksona? (...) Tak należy uczynić. Albowiem każdy człowiek zasługuje na modlitwę. Pan Bóg kocha wszystkich - powiedział odprawiający mszę proboszcz parafii ks. Marek Kamieński, cytowany przez portal.

