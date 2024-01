Śledztwo dotyczy płatnej protekcji w związku z przyspieszaniem procedur wizowych. Jak przekazano w komunikacie prokuratury, do tej pory zarzuty w sprawie przedstawiono dziewięciu podejrzanym.

"Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił zatrzymanemu zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę oraz udostępnienia informacji osobie nieuprawnionej, tj. przestępstw z art. 231 § 2 kk oraz z art. 266 § 2 kk. Zarzuty dotyczą okresu od lutego 2022 r. do maja 2023 r." - czytamy na stronie Prokuratury Krajowej.

Piotr W. zatrzymany. "Przekroczył swoje uprawnienia"

Jak podano, ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że podejrzany Piotr W. "pełniąc funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w ramach powierzonych obowiązków odpowiadając m.in. za problematykę konsularną oraz nadzorując zadania wykonywane przez Departament Konsularny, przekroczył swoje uprawnienia poprzez naruszenie obowiązujących w ministerstwie procedur związanych z rejestracją i obiegiem dokumentów".

Zarzuty dotyczą również podejmowania nieuzasadnionych interwencji dotyczących przyśpieszenia procedur wizowych oraz udostępnienia osobie nieuprawnionej informacji objętych tajemnicą służbową.

Jak ustalono, nieprawidłowości dotyczyły polskich placówek dyplomatycznych m.in. w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Filipinach i Katarze.

Piotr W. nie przyznaje się

Podejrzanemu Piotrowi W. grozi kara do 10 lat więzienia. Jak podała prokuratura, nie przyznał się on do zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.

Po przesłuchaniu prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego.