Posłowie Prawa i Sprawiedliwości krzyczeli i klaskali, uniemożliwiając prowadzenie obrad Sejmu. To znak solidarności z zatrzymanymi politykami Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. Na galerii sali obrad izby niższej parlamentu znalazły się również żony skazanych.

Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu bez udziału skazanych polityków Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Pozostali parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy na znak solidarności doprowadzili do chwilowego paraliżu sali sejmowej. Panowały okrzyki "uwolnić posłów", "precz z komuną", "zwyciężymy". Uniemożliwiło to prowadzenie obrad, przez co marszałek Szymon Hołownia zdecydował ogłosił 10-minutową przerwę.

Burza na sali obrad. "Miejsce przestępców jest w więzieniu"

Podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu, na dotychczasowych miejscach Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika zostały ustawione plansze z ich wizerunkami. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości noszą również przypinki, mające wyrażać wsparcie dla skazanych polityków.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak złożył pismo do marszałka Sejmu z żądaniem podjęcia działań na rzecz umożliwienia wykonywania mandatów poselskich Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi.



- Koalicjo 13-grudnia mówicie, że miejsce przestępców jest w więzieniu. Chcę przypomnieć, że posłowie Kamiński i Wąsik całe swoje polityczne życie walczyli z korupcją. Oni zostali ukarani za walkę z korupcją, a wasi politycy za korupcję dostają nagrody - mówił poseł PiS.

Były wicepremier podczas swojego wystąpienia przywitał również Romę Wąsik i Barbarę Kamińską, które przyglądają się wtorkowemu posiedzeniu z galerii sali obrad Sejmu.

Żony skazanych polityków w Sejmie. "Uwolnić posłów"

- Dziękujemy, że jesteście. My jesteśmy z wami - zwrócił się Mariusz Błaszczak do żon skazanych polityków PiS. Spotkało się to z aplauzem ze strony parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy. Na sali rozległy się również okrzyki "uwolnić posłów", "precz z komuną", "zwyciężymy".

Posłowie uniemożliwili zabranie głosu posłowi Polski2050 Mirosławowi Suchoniowi. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia stwierdził brak możliwości prowadzenia obrad, zarządzając 10-minutową przerwę w obradach. Politycy PiS w tym czasie odśpiewali hymn Polski.