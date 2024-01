46-latek z Kielc zamówił sushi oraz sprzęt AGD o wartości 10 tysięcy złotych, podając dane adresowe biura minister ds. polityki senioralnej. Grozi mu za to nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności. "Mam nadzieję, dołoży do skarbonki fundacji WOŚP odpowiednią sumę" - skomentowała sprawę Marzena Okła Drewnowicz.