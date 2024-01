"Proszę i apelują walczcie ze złem, które ponownie pojawiło się w naszym kraju 13 grudnia" - czytamy w liście skazanego Mariusza Kamińskiego, który został opublikowany na oficjalnym koncie polityka na platformie X (dawniej Twitter).

List Kamińskiego z więzienia

Kamiński złożył obietnice swoim poplecznikom. "Nasi wrogowie nigdy nie zobaczą białych flag w naszych rękach" - deklaruje. "Podły reżim Tuska nie jest w stanie nas złamać. Damy radę " - czytamy dalej.

Na koniec w liście napisano "zwyciężymy" i "razem obronimy Polskę".

Wąsik i Kamiński zostali prawomocnie skazani 20 grudnia ubiegłego roku, za niedopełnienie obowiązków oraz przekroczenie uprawnień. Otrzymali wyrok dwóch lat więzienia za ich działania przy tzw. aferze gruntowej.

Wąsik i Kamiński w więzieniu. Prezydent wszczął postępowanie ułaskawieniowe

Mimo prawomocnego wyroku, politycy podtrzymywali, że nie może być on wykonany, z uwagi na ułaskawienie, jakiego udzielił im prezydent Duda w 2015 roku.

Finalnie 9 stycznia politycy zostali aresztowani przez policję, w momencie, gdy przebywali w Pałacu Prezydenckim. Początkowo trafili do w aresztu śledczego na Grochowie. 11 grudnia zostali przewiezieni do oddzielnych aresztów. Mariusz Kamiński trafił do zakładu karnego w Radomiu, a Macieja Wąsika przewieziono do Ostrołęki.





Tego samego dnia prezydent skomentował sytuacje w oświadczeniu. Wyjaśnił, że wcześniej spotkał się z żonami skazanych Barbarą Kamińską i Romualdą Wąsik.

- Zdecydowałem się na prośbę Pań, że wszczynam postepowanie ułaskawieniowe. Chcę, żeby to postępowanie zostało przeprowadzone absolutnie według wszystkich standardów konstytucyjnych i ustawowych, zgodnie z przepisami Konstytucji, także z przepisami kodeksu postępowania karnego – zapowiedział. – Jest to procedura, która zostaje wszczęta w trybie prezydenckim – dodał Duda.