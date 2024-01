Ponad 30 osób ucierpiało po zawaleniu się stropu w klasztorze Giaccherino w Pontelungo. Do tragedii doszło podczas wesela. Wśród rannych są dzieci i nowożeńcy. Na miejscu pracowało ponad stu ratowników.

W sobotę doszło do dramatycznej sytuacji podczas wesela w klasztorze Giaccherino w Pontelungo w Toskanii we Włoszech. Podczas uroczystości nagle zawalił się strop katedry. Miało to miejsce na pierwszym piętrze w sali zamienionej na restaurację.



Według "La Repubblica", na sali bawiło się około 60-70 osób, kiedy strop zawalił się, a gruz przysypał tańczących gości.

Niestety w zdarzeniu obrażenia odniosło ponad 30 osób, w tym dzieci i nowożeńcy. Stan pięciu osób był bardzo poważny. Jednakże przed północą czasu polskiego, prezydent Toskanii Eugenio Giani przekazał, że obrażenia nie zagrażają ich życiu.



Ranni trafili do szpitali w Piostoi, Careggi, Prato i kilku innych miast. Większość z nich wciąż pozostaje w placówkach medycznych.

Tragedia na włoskim weselu

Prezydent regionu podał, że na miejscu działało ponad 100 ratowników, w tym strażacy i ratownicy medyczni. Do pomocy przybiegli także pobliscy ochotnicy.

"Dzisiejsza noc w Giaccherino mogła być straszną tragedią. Dziękuję wszystkim ratownikom medycznym zaangażowanym w ten ekstremalny stan pogotowia" - napisał Giani na swoim profilu na Facebooku. Dodał, że Toskania jest dumna ze sprawnie przeprowadzonej akcji ratunkowej.