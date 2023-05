Samantha i Aric zorganizowali ślub w piątek. Najważniejszy dzień w ich życiu miała uwieńczyć przejażdżka specjalnie przygotowanym pojazdem podobnym do wózka golfowego, z doczepionymi puszkami wywołującymi hałas oraz napisem "Nowożeńcy".

Para młoda i dwie inne osoby jechały drogą w Folly Be w Karolinie Południowej, na której maksymalna dopuszczalna prędkość to 25 mil na godzinę (40 km/h). W pewnej chwili w ich pojazd uderzył rozpędzony samochód. Siedząca za jego kierownicą 25-letnia Jamie Lee Komoroski jechała za szybko o co najmniej 65 km/h. Kobieta była wtedy nietrzeźwa.

Śmiertelny wypadek kilka godzin po ślubie. Kobieta zginęła, wdowiec w ciężkim stanie

Auto nowożeńców kilka razy koziołkowało i zatrzymało się 100 metrów od miejsca wypadku. Trzy osoby zostały ranne, w tym nowo poślubiony małżonek. Na miejscu, mimo reanimacji prowadzonej przez wezwanych ratowników, zmarła 34-letnia Samantha. Do zdarzenia doszło pięć godzin po tym, jak zakochani powiedzieli sobie "tak". W najcięższym stanie spośród poszkodowanych jest Aric.

Jak w sieci opisała jego matka, ma kilka złamanych kości, stłuczenie mózgu, przeszedł też pierwszą z kilku operacji. Jest w stanie krytycznym. "Aric stracił miłość swojego życia. Otrzymałam jego obrączkę w plastikowej torbie w szpitalu, pięć godzin po tym, jak Samantha włożyła ją na jego palec i nawzajem złożyli sobie przysięgę" - dodała.

Niemal 400 tys. dolarów na liczniku zbiórki. Suma trafi m.in. na leczenie Arica

Matka założyła zbiórkę na pokrycie kosztów leczenia Arica i pochówku Samanthy. Chciała zebrać 100 tysięcy dolarów, ale licznik nie zatrzymał się na tym progu. We wtorek pokazywał niemal cztery razy wyższą sumę. Prawdziwość zbiórki potwierdziło CNN.

Jamie Lee Komoroski została oskarżona o nieumyślne zabójstwo, a ponadto spowodowania wypadku po tym, jak wsiadła za kierownicę pod wpływem alkoholu. Mediom nie udało się skontaktować z adwokatem kobiety.

Polsatnews.pl