Fontanny lawy i dymu tryskają ze szczelin w ziemi w południowo-zachodniej części Islandii, gdzie doszło do kolejnej erupcji wulkanu. Jak podały władze kraju, lawa wylała się na powierzchnię i dotarła do miejscowości Grindavik. Spłonął co najmniej jeden dom. Prezydent Islandii zaapelował do obywateli o spokój i zapewnił, że są bezpieczni.