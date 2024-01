Przejechał po nim ciągnik. Na ratunek ruszyli GOPR-owcy

W sobotę Grupa GOPR poinformowała, że w piątek około godziny 13 ratownicy ze stacji w Ustrzykach Górnych zostali zadysponowani do wypadku leśnego w okolicy Widełek. Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny przejechanego przez ciągnik. Poszkodowany znajdował się na trudno dostępnym terenie.

Przejechał go ciągnik. Służby ruszyły na ratunek

Jako pierwsi na miejsce dotarli ratownicy GOPR, a kwadrans później pojawili się również ratownicy karetki pogotowia, a następnie śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany był przytomny, ale doznał wielu wewnętrznych urazów.

"Po podaniu silnych środków przeciwbólowych i odpowiednim zabezpieczeniu został przetransportowany do miejsca gdzie wylądował śmigłowiec" - przekazano.

GOPR-owcy podkreślają, że wiedza leśników, a także odpowiedni sprzęt ratunkowy, jaki mieli ze sobą umożliwiły przeprowadzenie akcji w niezwykle sprawny sposób, co mogło mieć znaczący wpływ na stan zdrowia poszkodowanego.

"W tym przypadku fakt, że leśnicy posiadali bardzo dobrze wyposażoną apteczkę R1, od razu powiadomili GOPR, podali dokładne współrzędne wypadku, wysłali jednego pracownika do drogi, który zaprowadził naszych ratowników do miejsca zdarzenia spowodowało, że czas dotarcia do poszkodowanego od momentu zgłoszenia to zaledwie 30 min" - czytamy.

ZOBACZ: Śmiertelny wypadek w Dobrej. Kierowca ciężarówki wypadł przez przednią szybę

Dobry sprzęt i wiedza, a także współpraca służb - Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Służby Leśnej Nadleśnictwa Stuposiany i Lasów Państwowych - pomogło uratować życie mężczyzny.

"Dlaczego tak to podkreślamy? Żeby pokazać zasadność wspólnych szkoleń, gdzie nie tylko podnosimy swoje umiejętności, ale też poznajemy się wzajemnie. Dzięki temu ta współpraca jest na tak wysokim poziomie a w efekcie korzysta na tym sam poszkodowany" - wyjaśnia GOPR.