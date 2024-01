Takiej reakcji na chęć udzielenia pomocy nie spodziewali się ratownicy karkonoskiego GOPR, którzy przybyli na pomoc 32-latkowi. Nietrzeźwy mężczyzna poruszał się szlakiem od dłuższego czasu, był już wyziębiony. Gdy jednak zauważył ratowników, którzy chcieli go sprowadzić na ziemię, zareagował złością. Zniszczył sanie transportowe, za co grozi mu do pięciu lat więzienia.