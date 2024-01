Policjanci ze stanu Massachusetts zatrzymali kobietę pod zarzutem usiłowania zabójstwa męża, któremu podała rzekomo zatrutą zupę. Policja twierdzi, że do próby morderstwa namówił ją oszust podający się za gwiazdę "Mody na Sukces". Kobieta twierdzi, że cała sprawa to wynik nieporozumienia.

Roxanne Doucette z Townsend w amerykańskim stanie Massachusetts twierdzi, że bardzo kocha swojego męża i nigdy by go nie skrzywdziła. Innego zdania byli jednak policjanci, którzy wszczęli śledztwo po tym, jak jej mąż trafił do szpitala z objawami zatrucia. Wcześniej żona podała mu na obiad zupę.

W trakcie dochodzenia śledczy odkryli w telefonie kobiety wiadomości od osoby podającej się za gwiazdę "Mody na Sukces". W jednej z wiadomości oszustw sugerował Doucette, by pozbyła się męża.

Oszust sugerował, by pozbyła się męża. Przygotowała mu "specjalny eliksir"

Na początku grudnia mąż Doucette stracił przytomność i trafił do szpitala. Kobieta poinformowała medyków, że mężczyzna miał w przeszłości problemy z sercem. Wkrótce sprawa przybrała zaskakujący obrót.

Podczas wizyty w szpitalu córka małżeństwa nabrała podejrzeń i przejrzała telefon matki. Znalazła w nim wiadomości od nieznanego mężczyzny. "Musisz pozbyć się swojego męża kochanie - tak bardzo cię potrzebuję" - brzmiała jedna z nich. Według dokumentów sądowych, do których dotarła stacja "NBC News", kobieta miała odpowiedzieć, że przygotuje "specjalny eliksir".

Gdy mężczyzna doszedł do siebie potwierdził, że zanim poczuł się źle żona podała mu zupę o dziwnym, gorzkim smaku. Lekarze przeprowadzili więc testy na obecność trujących substancji w jego organizmie. Te nie wykryły jednak żadnej niebezpiecznej substancji.

Oszust namawiał ją, by pozbyła się męża. Twierdzi, że jest niewinna

Doucette twierdzi, że wcale nie próbowała otruć męża. - Zupa była po prostu stara - broni się przed kamerami "CBS News". Mimo to sąd zabronił jej zbliżać się do męża i córki, a także wysłał ją na badania psychiatryczne.

Ze względu na brak jednoznacznych dowodów śledczy nie postawili kobiecie zarzutu próby zabójstwa. Odpowie jednak za atak na funkcjonariuszy, do którego doszło, gdy policjanci przyszli skonfiskować jej telefon i tablet.

Według "NBC News" na urządzeniach znaleziono dowody internetowego romansu Doucette z osobą, która podawała się za aktora z kultowej "Mody na Sukces". Kiedy sprawa wyszła na jaw, kobieta przyznała, że dała się oszukać, ponieważ "zawszę chciała poznać gwiazdę". Naciągaczowi udało się wyłudzić od niej około cztery tysiące dolarów.