63-letni Alan W. Wilmer Sr. zmarł w grudniu 2017 roku, a by go zidentyfikować, władze stanu Wirginia pobrały od niego próbkę DNA. Po sześciu latach od śmierci mężczyzny jego materiałem genetycznym zainteresowała się policja. Okazało się, że pasował do tego znalezionego na ciałach dwójki młodych ludzi zastrzelonych w 1987 roku oraz u kobiety, która została uduszona w 1989 roku w regionie Hampton Roads, powiedziała we wtorek rzeczniczka policji stanowej Wirginii Corinne Geller - donosi CNN.

- Dzięki dowodom kryminalistycznym przeanalizowanym i certyfikowanym przez Virginia Department of Forensic Science, Alan Wade Wilmer Sr. został uznany za osobę odpowiedzialną za zabójstwa - przekazała dziennikarzom policjantka.

Zajmował się rybactwem i wycinką drzew. Po latach prawda wyszła na jaw

Chodzi o śmierć 20-letniego Davida L. Knoblinga, i 14-letniej Robin M. Edwards. Ostatni raz widziani 19 września 1987 roku, a ich ciała zostały znalezione cztery dni później na południowym brzegu rzeki James w hrabstwie Isle of Wight. Wcześniej ich sprawa łączono z innymi przypadkami podwójnych zabójstw w tym regionie, znanych jako Colonial Parkway Murders. Ale według najnowszej wiedzy śledczych, nie ma dowodów, które łączyłyby Wilmera również z tamtymi zabójstwami.

Trzecią ofiarą mężczyzny była 29-letnia Teresa Lynn Spaw Howell, po raz ostatni żywa widziana przed klubem nocnym w Hampton 1 lipca 1989 roku. Jej ubranie zostało znalezione niecałe 12 godzin później przez pracowników budowlanych około pięć mil (osiem kilometrów) dalej w pobliżu lasu. Ciało Howell odkryto w odległości około 15 mil (24 kilometry) od miejsca, gdzie niecałe dwa lata wcześniej znaleziono zwłoki Knobling i Edwards. Obie zamordowane kobiety miały zostać wykorzystane seksualnie.

Rodziny ofiar wydały oświadczenie, w których wyrażają ulgę, że sprawca nie może już skrzywdzić kolejnych osób, ale i żal, że nigdy nie poznają już powodów, dla których Wilmer zdecydował się zabić właśnie ich bliskich.

W latach 80-tych Wilmer był rybakiem, który często cumował w przystaniach w hrabstwach Gloucester i Middlesex, zajmował się też wycinką drzew i polowaniami.

Miał około 165 cm wzrostu i był dobrze zbudowany, jeździł charakterystycznym, niebieskim pickupem Dodge Fargo z 1966 roku z tablicą rejestracyjną Virginia "EM-RAW" i napisem na drzwiach pasażera ciężarówki - podało FBI w komunikacie prasowym, apelując, by każdy, kto znał Wilmera, skontaktował się z nimi.