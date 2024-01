- Z samymi zatrzymanymi kontaktu nie mamy. Natomiast wczoraj, do bardzo późnych godzin, jako Komitet Obrony Więźniów Politycznych spotkali się i długo rozmawialiśmy z żonami ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, które miały krótką możliwość spotkania się ze swoimi małżonkami - powiedział Błażej Poboży.

- Z tego co zrozumiałem, nie są (razem w celi - red.) - dodał. Poboży ocenił, że następcy ministrów Kamińskiego i Wąsika w MSWiA podjęli działania "siłowe", by zatrzymać polityków PiS. - To, czy policja ma prawo (wejść do Pałacu Prezydenckiego - red.), a to jak są wykonywane te czynności i w jakim momencie, kontekście, to dwie różne sprawy - stwierdził.

Kamiński i Wąsik to więźniowie polityczni?

- Z pełną determinacją będziemy mówili o nich "więźniowie polityczni" - mówił dalej. Marcin Fijołek zwrócił uwagę na stanowisko wiceministra sprawiedliwości Krzysztofa Śmiszka, który powiedział, że określanie mianem więźniów politycznych Wąsika i Kamińskiego, to "naplucie w twarz prawdziwym więźniom politycznym jak Aleś Bialacki czy Andrzej Poczobut".

Poboży odpowiedział powołując się na rezolucję Rady Europy. - Która jednoznacznie (...) mówi, że jeżeli istnieje podejrzenie, że wyrok jest motywowany politycznie a sam proces i jego rezultat sprawia wrażenie niesprawiedliwości, to taka osoba jest więźniem politycznym - powiedział.

- Z cały szacunkiem, ale pewnie każdy skazany ma poczucie niesprawiedliwości - zauważył dziennikarz.

- Nie każdy "skazany", ma taką kartę zarówno w okresie przed rokiem 1989, ale przede wszystkim nie każdy ma taki życiorys polityczny, państwowy, jaki jest udziałem obydwu panów - odparł Poboży. - Pamiętam jak w reżimach niedemokratycznych, zarówno po II wojnie światowej, czyli w okresie rządów komunistycznych, jak i w okresie przedwojennym, wyglądały procesy polityczne - zaznaczył.

Fijołek dopytywał o prawomocny wyrok skazujący za przekroczenie uprawnień, wobec Kamińskiego i Wąsika. - Wyrok, który jest motywowany politycznie, niesprawiedliwy i powstał w określonym kontekście zemsty politycznej - ocenił polityk.

Plan prezydenta Dudy

Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że "nie spocznie", póki Kamiński i Wąsik nie wyjdą na wolność. Jednocześnie Pałac Prezydencki wyklucza drugi akt łasi wobec zatrzymanych. Jednak Marcin Mastalerek w "Gościu Wydarzeń" oświadczył, że sprawa nie jest zamknięta.

ZOBACZ: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zatrzymani. Oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy

- Pan prezydent konsekwentnie (...) widzi w obydwu ministrach symbol bezwzględnej determinacji w walce z korupcją, ludzi krystalicznie uczciwych - mówił Poboży. - Jestem przekonany, że prezydent wykorzysta wszystkie narzędzia, które posiada głowa państwa do tego, żeby cały demokratyczny świat poinformować o tym, że w Polsce, która graniczy z niedemokratycznymi reżimami, obserwujemy od 13 grudnia (...) pewne zjawiska, które są właściwe reżimom niedemokratycznym - podkreślił doradca Andrzeja Dudy.

Marcin Fijołek zapytał czy politycy PiS obejmą mandaty po Wąsiku i Kamińskim. - Nie wyobrażam sobie. Jest to kwestia pewnego honoru politycznego, żeby ktokolwiek z osób znajdujących się na liście PiS, miał przyjąć mandat po kimś, kto aktualnie jest posłem na Sejm - zaznaczył.

Wcześniejsze odcinki programu "Graffiti" możesz zobaczyć TUTAJ.