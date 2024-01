Autokarem wycieczkowym, który najechał na tył ciężarówki, jechały 52 osoby.

ZOBACZ: Częstochowa. Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych. Nie żyją dwie kobiety

Wypadek autokaru na Podkarpaciu. Są poszkodowani

- Do zdarzenia doszło w Zadąbrowiu przy węźle Przemyśl autostrady A4. W wyniku wypadku ucierpiało 12 pasażerów - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl bryg. Waldemar Czernysz z PSP w Jarosławiu. Pomoc udzielana jest przez zespoły ratownictwa medycznego.

- Trzy osoby zostały zabrane do szpitala, w tym jedna przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - dodał Waldemar Czernysz.

Obrażenia pozostałych osób były niewielkie. Chodzi o lekkie potłuczenia. Na miejscu jest sześć zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej, cztery jednostki pogotowia - przekazał strażak.

ZOBACZ: Słonawy: Wypadek awionetki. Dwie osoby poszkodowane

Autokar jechał z Katowic do Arłamowa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar zjeżdżając z autostrady A4, wjechał w ostatniego tira, czekającego w wielokilometrowej kolejce na odprawę na przejściu granicznym w Medyce.

Medyka. Przełom w sprawie protestów na granicy

Od 23 listopada w pobliżu przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce trwał protest rolników z "Podkarpackiej oszukanej wsi". Miesiąc po rozpoczęciu protestu z rolnikami spotkał się minister rolnictwa Czesław Siekierski, który obiecał zrealizować postulaty rolników. Dzień później protest zawieszono do czasu uzyskania pisemnej deklaracji.

W czwartek protest został wznowiony w związku z nieotrzymaniem pisemnej deklaracji o spełnieniu postulatów. Doprowadziło to do zaostrzenia działań - do tej pory nie otrzymał pisemnego zapewnienia realizacji postulatów. Dlatego protest przybrał formę bardziej zaostrzoną - rolnicy przepuszczali z kolejki jeden samochód na godzinę.

ZOBACZ: Brzoskwinia. Śmiertelny wypadek na autostradzie A4. Nie żyje 25-latek

W sobotę minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wraz z wojewodą podkarpacką Teresą Kubas-Hul spotkał się z rolnikami "Oszukanej Wsi", którzy protestowali na przejściu granicznym w Medyce.

Minister zobowiązał się do spełnienia wszystkich postulatów rolników. Żądania dotyczyły uruchomienia dopłat do kukurydzy w wysokości miliona złotych, zwiększenia akcji kredytowej dla kredytów płynnościowych o kwotę 2,5 miliarda złotych i utrzymania wysokości podatku rolnego na poziomie z 2023 r.