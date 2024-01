Jak podkreśla śląska policja w środę doszło do dwóch poważnych zdarzeń z udziałem pieszych. Do pierwszego z nich doszło około godziny 16 na alei Wolności. 25-letni kierowca ducato potrącił na przejściu dla pieszych 81-latka. Ranny mężczyzna trafił do szpitala.

Tragedia w Częstochowie. Nie żyją dwie kobiety

Do drugiego zdarzenia doszło o godzinie 17:20 na ul. Legionów na wysokości ul. Hallera. Według wstępnych ustaleń 80-letni kierowca Audi Q7 nie ustąpił pierwszeństwa i potrącił piesze przechodzące przez oznakowane i oświetlone przejście dla pieszych.

ZOBACZ: Warszawa. Sąd o wypadku na Sokratesa: Pieszy częściowo winny, bo bmw było jaskrawe i "ryczało"

Niestety mimo podjętej akcji ratunkowej, życia 33-latki i 45-latki nie udało się uratować.

W związku z usuwaniem skutków wypadków obecnie droga w kierunku na Brzyszów jest zablokowana.

"Do kierowców apelujemy o ostrożność i uwagę za kierownicą - szczególnie teraz w okresie zimowym. Opady deszczu, śniegu, mokra, a przy tym śliska jezdnia - to czynniki pogarszające warunki drogowe. Jedne powodują duże ograniczenie widoczności, drugie zaś zdecydowanie wydłużają drogę hamowania" - przypominają policjanci prosząc o zmniejszenie prędkości jazdy.