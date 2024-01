75-letni Walijczyk sfilmował mysz, która w nocy "sprzątała" jego szopę. Gryzoń przenosił przedmioty porozrzucane po blacie stołu warsztatowego i układał je w jednym miejscu. "Nie zawracam sobie teraz głowy sprzątaniem, bo wiem, że ona się tym zajmie" - żartuje mężczyzna w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Guardian".

Niesamowita historia spotkała fotografa przyrody z Builth Wells w Walii. 75-letni Rodney Holbrook zauważył, że przedmioty, które zostawia wieczorem na stole warsztatowym w swojej szopie, rano znajduje w innym miejscu. Zaintrygowany tym faktem postanowił przeprowadzić śledztwo.

Ponieważ na co dzień fotografuje dzikie zwierzęta, mężczyzna użył do tego specjalistycznego sprzętu. W szopie zainstalował kamerę noktowizyjną, która rejestrowała nocne życie w jej środku. Plan 75-latka okazał się skuteczny, a rozwiązanie zagadki naprawdę go zaskoczyło.

Coś sprzątało mu szopę w nocy. Mężczyzna nie mógł uwierzyć własnym oczom

Historia Holbrooka mogłaby posłużyć za wstęp do kolejnej części kultowej serii filmów animowanych "Toy Story". Choć opowieść o narzędziach ożywających po zmierzchu byłaby fascynująca, prawda jest niemniej ciekawa. Gdy fotograf sprawdził nagranie zarejestrowane przez kamerę, nie mógł uwierzyć własnym oczom.

Po stole warsztatowym biegała niewielka mysz, która zbierała porozrzucane przedmioty i wrzucała je wszystkie do stojącej na blacie tacki. Gryzoń przenosił szpilki do ubrań, korki i śrubki. Zaintrygowany tym faktem mężczyzna postanowił przeprowadzić eksperyment. W następnych dniach zostawiał na blacie inne przedmioty, żeby sprawdzić, ile małe zwierzę jest w stanie unieść.

"Przenosiła do pudełka różne. Nie zawracam sobie teraz głowy sprzątaniem, bo wiem, że ona się tym zajmie. Zostawiam rzeczy poza pudełkiem, a ona do rana odkłada je z powrotem na swoje miejsce. Dziewięćdziesiąt dziewięć razy na sto mysz robi przez noc porządki" - żartuje Holbrook w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Guardian".