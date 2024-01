O wstrzymaniu wypłat Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało w poniedziałek.

"Resort prowadzi szczegółowy audyt Funduszu. Powodem prowadzonego audytu jest ustalenie czy przyznanie konkretnych dotacji jest zgodne z zadaniami Funduszu oraz zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych takimi jak jawność, oszczędność, czy celowość" - czytamy w komunikacie ministerstwa.

Jak podkreślono, Fundusz Sprawiedliwości jest funduszem celowym i "powinien finansować wyłącznie precyzyjnie wskazane zadania państwowe".

Fundusz Sprawiedliwości wstrzymany

"W pierwszym etapie kontroli weryfikowane są wypłaty, które były zaplanowane na styczeń 2024 r. Ministerstwo dołoży wszelkich starań, by wypłaty, co do których nie ma wątpliwości, były zrealizowane jak najszybciej. Ponadto w resorcie trwają także prace nad powołaniem specjalnego zespołu ekspertów ds. Funduszu Sprawiedliwości, który ustali przyszłe zasady jego funkcjonowania" - podał resort.

"Kontrola płatności dotyczy umów w zakresie pomocy pokrzywdzonym, postpenitencjarnej oraz przeciwdziałania przyczynom przestępczości (przyznawanych zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym). Łącznie dotyczy 112 podmiotów, które tylko w styczniu mają otrzymać wypłaty na łączną sumę 79 770 098,59 złotych. Poza dotacjami wstrzymane zostały także wypłaty kwot z tytułu działań promocyjnych" - dodano.

Resort podkreśla, że wstrzymanie wypłat nie oznacza wypowiedzenia umów, będą one jednak analizowane.

W komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości wymieniono kilka podmiotów, którym wstrzymano wypłaty. Wśród nich jest m.in. Fundacja Lux Veritatis, która ma w tym roku otrzymać 2 308 800 złotych. Łącznie do końca 2026 roku Fundacji ma zostać wypłacone 7 178 028 złotych - czytamy.

Fundusz Sprawiedliwości rozporządza pieniędzmi, które sądy zasądzają od sprawców przestępstw.