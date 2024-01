Najbliższe obrady Sejmu rozpoczną się w środę 10 stycznia o godzinie 10. W związku z sytuacją wokół skazanych prawomocnie posłów PiS - Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego - rozpoczęła się medialna dyskusja, czy politycy będą mogli w nim uczestniczyć. W grudniu marszałek Sejmu podjął decyzję o wygaszeniu mandatów posłów PiS.

W odpowiedzi na zainteresowanie opinii publicznej tą sytuacją w ofercie jednego z bukmacherów pojawiły się zakłady dotyczące Macieja Wąsika. Obstawić można m.in. czy poseł PiS w ogóle wejdzie na salę plenarną, czy zostanie wyprowadzony przez Straż Marszałkowską lub czy weźmie udział w przynajmniej jednym głosowaniu.

Szansę na największą wygraną mają osoby, które zdecydują się postawić pieniądze na to, że Maciej Wąsik pokaże na sali plenarnej "gest Kozakiewicza". Jest to nawiązanie do sytuacji z 21 grudnia, gdy były szef CBA Mariusz Kamiński zdecydował się na pokazanie takiego gestu, po wejściu na salę plenarną. Stało się to już po decyzji marszałka Sejmu ws. wygaszenia mandatów. Osoby, które postawią na to wydarzenie 10 złotych, mogą zgarnąć wygraną w wysokości nieco ponad 50 złotych.

Nieco mniej mogą wygrać osoby przekonane, że Maciej Wąsik zabierze głos z mównicy sejmowej. Kursy bukmacherów mogą jednak ulec zmianie.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wezmą udział w obradach Sejmu?

Od grudnia trwa dyskusja polityczna na temat przyszłości posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy pod koniec roku zostali prawomocnie skazani na dwa lata pozbawienia wolności w związku z aferą gruntową. Jeszcze w 2015 wobec polityków, którzy byli skazani nieprawomocnie, prezydent Andrzej Duda zastosował ułaskawienie.

O sytuacji posłów PiS dyskutowano m.in. w niedzielę w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". - Mogą wejść do Sejmu, jak każdy obywatel. Ale czy mogą uczestniczyć w głosowaniu? Moim zdaniem nie - mówił wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-Trzecia Droga).





Mimo że minister Jacek Cichocki podjął decyzję o dezaktywacji kart poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w sobotę Maciej Wąsik zapowiedział, że razem z Mariuszem Kamińskim zamierzają wybrać się na najbliższe posiedzenie Sejmu.

