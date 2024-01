Sekretarz Obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin trafił do szpitala w związku z powikłaniami po niedawnym zabiegu medycznym. Informacje ujawniono kilka dni po rozpoczęciu hospitalizacji. Administracja prezydenta Joe Bidena przyznała, że nie wiedziała o zdarzeniu. "Mogłem lepiej wykonać pracę, upewniając się, że opinia publiczna została lepiej poinformowana" - podał Austin w oświadczeniu.

Lloyd Austin trafił do wojskowego szpitala w Waszyngtonie. Powodem hospitalizacji były powikłania po niedawnym zabiegu medycznym. O sytuacji Austina rzecznik Pentagonu powiadomił w piątek, czyli cztery dni po tym, jak sekretarz znalazł się w szpitalu.

Po oświadczeniu sekretarza prasowego Pentagonu Pata Rydera CNN zwróciło uwagę, że dzień wcześniej nie wspomniał o sytuacji Austina podczas konferencji prasowej. Zapytany, czemu informacje pojawiły się cztery dni później, przyznał, że "sytuacja ewoluowała, należało wziąć pod uwagę szereg czynników".

Sekretarz prasowy informował, że zastępczyni Austina Kathleen Hick była gotowa przejąć jego obowiązki, jeśli "zaszłaby taka potrzeba". Amerykańscy urzędnicy w rozmowie z BBC przyznali, że Hick częściowo pracowała za Austina, znajdując się w tym czasie na wakacjach w Portoryko.

USA. Biały Dom nie wiedział o hospitalizacji Austina

Jak się okazuje, nie tylko opinia publiczna nie została poinformowana o stanie zdrowia Austina. BBC przekazało, że w takiej samej sytuacji postawiono administrację prezydenta USA Joe Bidena.

Przemilczenie hospitalizacji sekretarza obrony wywołała falę komentarzy. Senator, członek partii Republikańskiej Tom Cotton zwracał uwagę, że Lloyd Austin jest "kluczowym ogniwem" w komunikacji prezydenta z wojskiem. Wskazywał, że powinny zostać wyciągnięte konsekwencje z tej sytuacji.

- Departament Obrony celowo ukrywał informacje o stanie zdrowia sekretarza przez kilka dni. To niedopuszczalne - oceniał senator Roger Wicker.

W mediach zauważano, że do sytuacji dochodzi w obliczu zwiększonego napięcia na świecie, gdy rola Austina jest niezwykle ważna.

Oświadczenie Lloyda Austina. "Biorę pełną odpowiedzialność"

W sobotę na stronie ministerstwa obrony USA pojawiło się oświadczenie Lloyda Austina w sprawie zdarzenia, w którym m.in. zamieścił podziękowania dla lekarzy. "Bardzo się cieszę, że wracam do zdrowia i czekam na szybki powrót do Pentagonu" - przekazał.

"Rozumiem obawy, które pojawiły się w mediach w sprawie przejrzystości informacji i zdaję sobie sprawę, że mogłem lepiej wykonać pracę, upewniając się, że opinia publiczna została lepiej poinformowana. Zobowiązuję się, że będę działał lepiej" - napisał. "To ważne, by powiedzieć, że to dotyczyło mojego zabiegu medycznego i biorę pełną odpowiedzialność za moje decyzje dotyczące ujawnienia informacji" - dodał.

Źródła: BBC, CNN

