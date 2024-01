Zaczęło się od z pozoru rutynowego zabiegu - wycięcia wyrostka robaczkowego. Niestety zabieg się nie powiódł - od tamtego czasu mężczyzna był wielokrotnie operowany i całkowicie stracił sprawność.

- 11 czerwca rano zaczął mnie brzuch boleć jak się obudziłem. W końcu leżałem, zadzwoniłem do żony i powiedziałem: chodź, pojedziemy do szpitala, niech mi coś dadzą rozkurczowego, bo do pracy chciałem dotrzeć - opowiada Dariusz Lipiński.

- Przyszedł z góry jeden chirurg, po chwili przyszedł drugi - dotknął mnie raz, powiedział, że to jest wyrostek. Na drugi dzień rano zapytałem się lekarza, co mi zrobili. Odpowiedział, że za wiele nic nie zrobili i że wyrostka nie znaleźli - wspomina mężczyzna.

Szpital nie czuje się odpowiedzialny: dołożyliśmy wszelkich starań

Władze szpitala nie poczuwają się do odpowiedzialności. Ich zdaniem zabieg został przeprowadzony prawidłowo, jednak w jego trakcie zdiagnozowano inne schorzenie niż początkowo zakładano.

- Pacjent może wszystko zarzucić, a ja nie mogę do końca powiedzieć wszystkiego, co wiem. Naszym zdaniem postępowanie było prawidłowe, dołożyliśmy wszelkich starań, środków, nie zabrakło nam niczego do leczenia tego pacjenta. Wszystko, co można było wykorzystać, zostało wykorzystane - tłumaczy dr Marek Szymkowicz z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie.

Innego zdania jest rodzina, która twierdzi, że popełniono błąd medyczny i walczy o ukaranie winnych.

- Ale od tego wyrostka wszystko się zaczęło, tak naprawdę. Gdyby faktycznie został usunięty, to w tym momencie mąż nie byłby w takim stanie, w jakim jest - mówi Dominika Płaczek-Lipińska, żona chorego.

red / Polsat News