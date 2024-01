Akcja ratowników prowadzona była w mieście Suzu w prefekturze Ishikaw, które w poniedziałek zostało dotknięte trzęsieniem ziemi o magnitudzie 7,6.

Japonia: 90-latka uratowana po pięciu dniach

W lokalnych mediach pojawiło się nagranie, na którym widać, jak ratownicy prowadzą działania na miejscu. Pod gruzami od pięciu dni znajdowała się 90-letnia kobieta, którą udało się wydobyć z zawalonego domu. Szanse na przeżycie maleją po pierwszych 72 godzinach.

Kobieta natychmiast została przetransportowana do szpitala. Lekarze przekazali, że 90-latka doznała obrażeń nóg i jest w stanie rozmawiać. Inaba Mototaka z organizacji Peace Winds Japan ocenił, że kobieta musiała mieć dostęp do wody, co pomogło jej przeżyć do czasu odnalezienia przez ratowników.

Trzęsienie ziemi w Japonii. Akcja ratunkowa

Na skutek trzęsienia ziemi i następujących wstrząsów wtórnych w Japonii zginęło co najmniej 126 osób, zniszczone zostały domy i drogi. W kraju prowadzone są akcje poszukiwawcze, w których obok strażaków i policji uczestniczy wojsko. Służby informują, że około 200 osób wciąż jest poszukiwanych.

W związku ze skutkami trzęsienia ziemi wiele dróg zostało zablokowanych, co utrudnia dostawy pomocy humanitarnej. Władze zaapelowały, że po zapowiadanych opadach deszczu i śniegu popękane drogi mogą się całkowicie zawalić. Ratownicy w ciężkich warunkach próbują także dostarczyć żywność, wodę i leki dla mieszkańców, którzy w związku z trzęsieniem ziemi musieli się ewakuować ze swoich domów do tymczasowych miejsc noclegowych.

Jednym z najbardziej dotkniętych obszarów jest półwysep Noto w środkowej części wyspy Honsiu, gdzie w uszkodzonych budynkach wybuchały pożary m.in. w miastach Wajima i Suzu.

- Około 90 procent domów w mieście jest całkowicie lub prawie całkowicie zniszczonych... sytuacja jest naprawdę katastrofalna - mówił burmistrz Suzu, Masuhiro Izumiya, cytowany przez AFP.



