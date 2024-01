W sobotę minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wraz z wojewodą podkarpacką Teresą Kubas-Hul spotkał się z rolnikami "Oszukanej Wsi", którzy protestowali na przejściu granicznym w Medyce.



Po godzinie 17:20 na briefingu prasowym Kubas-Hul ogłosiła podpisanie porozumienia.

Minister zobowiązał się do spełnienia wszystkich postulatów rolników. Żądania dotyczyły uruchomienia dopłat do kukurydzy w wysokości miliona złotych, zwiększenia akcji kredytowej dla kredytów płynnościowych o kwotę 2,5 miliarda złotych i utrzymania wysokości podatku rolnego na poziomie z 2023 r..

"Z chwilą podpisania porozumienia protest na przejściu granicznym w Medyce zostaje zawieszony na okres niezbędny do przeprowadzenia zmian prawnych, notyfikacyjnych oraz na czas konieczny na wprowadzenie w życie dodatkowych zmian" - przekazano w porozumieniu.

- To porozumienie nie jest ani początkiem, ani końcem dialogu, który rozpoczęliśmy i który będziemy prowadzić z rolnikami. Chcemy rozwiązywać problemy w dialogu z rolnikami, przy pełnej partnerskiej dyskusji. Mamy świadomość trudności, jeśli chodzi o sytuację w rolnictwie - powiedział podczas briefing minister rolnictwa.

Głos zabrał także Roman Kondrów, lider rolników z "Podkarpackiej oszukanej wsi". - Zbieramy się z kolegami, jedziemy tam przekazać nasze porozumienie. (..) Tam podejmujemy o rozwiązaniu, podejrzewam, że będzie to godzina 20:00 - mówił.

Minister rolnictwa Czesław Siekierski o postulatach porozumienia: Mogę być optymistą

- Przyjmujemy postulaty rolników do realizacji, one są zawarte w naszych propozycjach budżetowych na rok 2024, jeżeli chodzi o sprawy dopłat do kukurydzy i do kredytów. Oczywiście budżet jest w procesie uchwalania. Jestem przekonany, że to wszystko zostanie zaakceptowane przez Wysoki Sejm, a więc mogę być optymistą, co do realizacji tych dwóch punktów - odniósł się do zawartych w porozumieniu postulatów minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski w rozmowie z Polsat News.

- Jeśli chodzi o utrzymanie podatku rolnego na wysokości z 2023 roku, to tu jest też rozpoczęty proces przygotowania ustawowego rozwiązania, aby rolnicy mogli być zwalniani przez samorządy z tej podwyżki podatku - stwierdził.

Dodał, że samorządy otrzymają wartość zwrotu w roku 2025.

Protest rolników na granicy. Zawieszenie działań w Medyce

Od 23 listopada w pobliżu przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce trwa protest rolników z "Podkarpackiej oszukanej wsi". Miesiąc po rozpoczęciu protestu z rolnikami spotkał się minister rolnictwa Czesław Siekierski, który obiecał zrealizować postulaty rolników. Dzień później protest zawieszono do czasu uzyskania pisemnej deklaracji.

Jednakże w czwartek protest został wznowiony na przejściu granicznym w Medyce na Podkarpaciu. Protest wznowiono w związku z nieotrzymaniem pisemnej deklaracji o spełnieniu postulatów. Doprowadziło to do zaostrzenia działań - do tej pory nie otrzymał pisemnego zapewnienia realizacji postulatów. Dlatego protest przybrał formę bardziej zaostrzoną - rolnicy przepuszczali z kolejki jeden samochód na godzinę.