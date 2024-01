- Całkowicie utożsamiam się z postulatami rolników - przekazał reporterowi Polsat News Piotrowi Witkowskiemu wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. - Rozumiem też tę stronę, które mówi, że zaufanie po ośmiu latach jest nadwyrężone - dodał.

- Z jednej strony wznowienie protestów przez rolników mnie dziwi. Z drugiej można to zrozumieć, bo przez ostatnie lata byliśmy kiwani przez władze - przekazał wiceminister. Kołodziejczak zaznaczył, że trzy postulaty, o których była mowa są wprowadzone w życie.

- Nie możemy dziś powiedzieć, że pieniądze już wypłacamy, bo czekamy jeszcze na dokument - wyjaśnił wiceminister. - To nie tylko od nas tylko zależy. 1 mld zł jest gotowy na dopłaty do kukurydzy, 150 mln jest przygotowane na kredyty gotówkowe - wyliczył.

"Gdyby podpisanie porozumienia zależało ode mnie, byłoby to jak najwcześniej"

- Resort rolnictwa zrobi wszystko, aby rolnicy nie musieli stać na drodze - zadeklarował Kołodziejczak. - Jestem umówiony na 8 stycznia na rozmowy w Warszawie. Deklarowałem gotowość wcześniej - powiedział.

- Chcę ten temat tak zrealizować, aby obie strony były szczęśliwe i zadowolone. Mamy niektóre z wydatków zapisane już w budżecie. Samorządy dostaną rekompensaty za podatek rolny - zadeklarował Kołodziejczak.

Jak zaznaczył wiceminister, z naszej strony jest pełna otwartość. - Jesteśmy uczciwi. Mam wrażanie, że kilka lat temu słyszelibyśmy co innego - dodał.

Na pytanie dlaczego nie podpisano porozumienia z rolnikami przed świętami, wiceminister odpowiedział, że niektóre sprawy trzeba było dograć. - Chcemy się podpisać pod czymś czego będziemy pewni - przekazał Kołodziejczak. - Trzeba stworzyć takie formalne podstawy, aby dać bezpieczeństwo obu stronom - dodał.

- Gdyby podpisanie porozumienia zależało ode mnie, byłoby to jak najwcześniej. Po rozmowach z ministrem rolnictwa wiem, że jego pragnienie jest podobne - podsumował wiceminister.

WIDEO: Wiceminister Michał Kołodziejczak: Całkowicie zgadzam się z postulatami rolników

Rolnicy wznawiają protest. Oczekują konkretów na piśmie

W czwartek na przejściu granicznym w Medyce odbyła się konferencja protestujących rolników.

- Wstrzymaliśmy protest na okres świąteczny, żeby nasi przyjaciele z Ukrainy mogli tak samo świętować, mogli spędzać Nowy Rok w godnych warunkach - przekazał przedstawiciel demonstrantów Roman Kondrów.

Stwierdził, że wcześniej nie było żadnego porozumienia z rządem. - To nie było porozumienie, tylko adnotacja przez pana ministra Czesława Siekierskiego - zaznaczył. Dodał, że sytuacja na granicy zainteresowała się nowo powołana wojewodzina, z którą "bardzo dobrze i życzliwie się współpracuje".

- Jesteśmy zadowoleni z rozmów zarówno z ministrem jak i wojewodziną. Pan minister powiedział, że jesteśmy jego rolnikami, a on jest naszym ministrem i chwalimy go za to, ale trzeba podkreślić, że z tych rozmów powstała jedynie notatka robocza, która miała miejsce na granicy - stwierdził przedstawiciel rolników.

Rolnik przekazał, że protestujący oczekują konkretnych deklaracji na piśmie, dlatego zdecydowali się wznowić protest. - Chcemy podpisać porozumienie dwustronne. Jeśli takie powstanie, to ten protest będzie zawieszony, aż postulaty zostaną zrealizowane - powiedział Kondrów.