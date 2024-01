W czwartek rano odbyła się konferencja prasowa rolników z "Oszukanej Wsi". Protestujący zdecydowali o wznowieniu blokad przejść granicznych, choć przyznali, że są zadowoleni z rozmów z rządzącymi. Zdradzili, co spowoduje, że ponownie zawieszą swoje działania.

W czwartek na przejściu granicznym w Medyce odbyła się konferencja protestujących rolników. - Wstrzymaliśmy protest na okres świąteczny, żeby nasi przyjaciele z Ukrainy mogli tak samo świętować, mogli spędzać Nowy Rok w godnych warunkach - mówił przedstawiciel demonstrantów Roman Kondrów.

Stwierdził, że wcześniej nie było żadnego porozumienia z rządem. - To nie było porozumienie, tylko adnotacja przez pana ministra Czesława Siekierskiego - mówił. Dodał również, że sytuacją na granicy zainteresowała się nowo powołana wojewodzina, z którą "bardzo dobrze i życzliwie się współpracuje".

Rolnicy są zadowoleni z rozmów, ale wznawiają protest

- Jesteśmy zadowoleni z rozmów zarówno z ministrem jak i wojewodziną. Pan minister powiedział, że jesteśmy jego rolnikami, a on jest naszym ministrem i chwalimy go za to, ale trzeba podkreślić, że z tych rozmów powstała jedynie notatka robocza, która miała miejsce na granicy - kontynuował przedstawiciel rolników.

Rolnik przekazał, że protestujący oczekują konkretnych deklaracji na piśmie, dlatego zdecydowali się wznowić protest. - Chcemy podpisać porozumienie dwustronne. Jeśli takie powstanie, to ten protest będzie zawieszony, aż postulaty zostaną zrealizowane - powiedział Kondrów.

ZOBACZ: Medyka. Minister rolnictwa spotkał się z rolnikami. Protest zawieszony

Rolnik zapowiedział, że do momentu powstania pisemnego porozumienia protest będzie kontynuowany, a przez granicę będą przepuszczane trzy auta na godzinę.

Potem głos zabrał Zenon Sanocki. Przypomniał o postulatach rolników. - Rządzący mówią o spełnieniu naszych żądań, ale jeśli chodzi o podatek rolny to wygląda tak, że w 2025 roku wójtowie dostana rekompensatę, ale to w ogóle nie jest ustalane. Nie podjęto żadnych rozmów z wójtami - mówił.