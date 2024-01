- Próbuje się gasić światło Chrystusa w sercach i umysłach młodzieży - powiedział metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, odnosząc się do planów minister Nowackiej na zredukowanie lekcji religii w szkołach. Wcześniej w tej sprawie wypowiedział się metropolita częstochowski, który zaprezentował inny pogląd - by spotykać się z wiernymi także poza szkołą i "pozwolić młodym ożywić wiarę".

W sobotę do wiernych zwrócił się metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Poruszył jedną z kwestii, którą chce zająć się minister edukacji w nowym rządzie Barbara Nowacka.

W połowie grudnia zapowiedziała "ograniczenie lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa". Zaznaczyła jednak, że możliwe będzie realizowanie większej liczby godzin pod warunkiem, że taki pomysł wyjdzie z inicjatywy samorządu lub/i rodziców. Wyraziła też otwartość na rozmowy w tej sprawie z Episkopatem.

- Formułowane są plany, aby redukować lekcje religii w szkole, by umieszczać je na początku albo na końcu dnia. Próbuje się gasić światło Chrystusa w sercach i umysłach młodzieży, wprowadzać młodych w krainę mroków i ciemności, pozbawić możliwości zrozumienia, na czym polega sens naszego człowieczeństwa, do czego dążymy - odniósł się do tych planów abp Jędraszewski podczas przemówienia na Rynku Głównym w Krakowie.

Metropolita krakowski pyta: Lekcje religii są gorsze od innych?

Następnie pytał, dlaczego te lekcje mają być umieszczane albo na początku albo na końcu, "jakby były gorsze w stosunku do innych lekcji".

- Dzisiaj w tej wspaniałej wspólnocie rodzin, rodziców, dzieci, młodzieży możemy dać tylko jedną odpowiedź: Polska należy do Boga, który nam się w swojej miłości nieustannie objawia, Polska jest własnością Boga - powiedział hierarcha.

Jego słowa padły podczas Orszaku Trzech Króli, gdzie korowody przeszły ulicami Krakowa na Rynek Główny z Wawelu, plac Matejki i Park Edukacji Globalnej Wioski.

Mniej religii w szkołach. Metropolita częstochowski ma propozycje

Nieco inny pogląd od abp Jędraszewskiego zaprezentował ostatnio metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Stwierdził, że religia na pierwszej lub ostatniej lekcji jest "jakąś formą rezygnacji" i zaproponował inne rozwiązanie - spotkania poza szkołą.

ZOBACZ: Decyzja minister edukacji. Barbara Nowacka odwołała kolejnych sześciu kuratorów oświaty

"To jest podpowiedź, żeby to parafie i rodzice decydowali i przyjęli to wyzwanie do spotkań w salkach katechetycznych. Niech młodzież gromadzi się na spotkaniach oazowych, formacyjnych. Tam jest miejsce na nawiązywanie relacji rówieśniczych, wspólnotę, ciekawe wyjazdy i na zabawę. A to pozwoli młodym ożywić wiarę" - stwierdził.