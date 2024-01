Coraz większa akceptacja dla wulgaryzmów. Naukowcy nie mają wątpliwości

Od lat 90-tych w społeczeństwie obserwowany jest postępujący proces wulgaryzacji i upraszczania języka. Powodem od początku było upowszechnianie się internetu i telewizji, wywierających istotny wpływ na komunikowanie masowe. Eksperci z zakresu lingwistyki wskazują, że na przestrzeni czasu wulgaryzmy zmieniły swoją funkcję. Obecnie najczęściej mają służyć wyrażaniu emocji towarzyszącym rozmowom i zacieśnianiu więzi społecznych, a nie obrażaniu.

Powszechne przekleństwa. Badania naukowców

Przekleństwa w języku polskim dotychczasowo były powszechnie uważane za obsceniczne, dotykające przekonań religijnych, funkcji cielesnych, prokreacji i części ciała uznawanych za wstydliwe.

Według ekspertów z dziedziny lingwistyki z Wielkiej Brytanii, najbardziej popularne przekleństwa najczęściej używane są w celu podkreślenia jakiegoś punktu rozmowy lub budowania więzi społecznych, a nie w konkretnym celu wywołania obrazy. Zdaniem naukowców, wiele wulgaryzmów pozbywa się swojego "tabu" ze względu na sposób ich użytkowania.

Najczęstsze wulgaryzmy w celu "solidarności"

- Przeklinanie, podobnie jak w przypadku każdego użycia języka, jest całkowicie zależne od kontekstu i specyfiki rozmowy. To, co robisz ze słowem i jego funkcjami, wpływa na postrzeganie tego, jak bardzo jest ono akceptowalne - twierdzi dr Robbie Love z Uniwersytetu Aston w Birmingham, cytowany przez "The Guardian".

Naukowiec dodał, że analizy wykazują najczęstsze użycie przekleństw występujących w swobodnej rozmowie, w celu wyrażenia zdziwienia, poprawienia humoru lub okazania solidarności.

Yehuda Baruch z Uniwersytetu w Southampton przeprowadził badania wśród specjalistów, takich jak prawnicy, lekarze i menedżerowie wyższego szczebla. Wyniki miały wykazać, że przeklinanie służy również budowaniu spójności zespołu w pracy, łagodzeniu stresu i podkreślaniu ekspresji.

Z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS) w 2013 roku wynika, że wulgaryzmów używa osiem na dziesięć dorosłych Polaków. Najczęściej są to mężczyźni i młodzi ludzie. Miejscem, gdzie najczęściej możemy usłyszeć przekleństwa, jest przestrzeń publiczna. Na ulicy z wulgaryzmami styka się z nimi niemal dwie trzecie badanych (63 proc.).