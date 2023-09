Rosja, Moskwa, Federacja Rosyjska - między innymi takie frazy można w Ukrainie zapisywać małą literą. To decyzja Narodowej Komisji ds. Standardów Języka Państwowego, która orzekła, że w tekstach nieoficjalnych jest to dopuszczalne.

Decyzja komisji zapadła 15 września, "biorąc pod uwagę bohaterską walkę narodu ukraińskiego o niepodległość państwa ukraińskiego" - wskazano w komunikacie.

Komisja wzięła też pod uwagę stanowisko Iryny Wereszczuk, wicepremier Ukrainy ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych, która zaapelowała do organu, by "sformalizowała to, co i tak robią wszyscy Ukraińcy".

Nowe zasady pisowni

Według nowych zasad "za odchylenie od norm języka ukraińskiego w tekstach o charakterze nieoficjalnym" można uznać pisownię małą literą takich słów, jak na przykład: Rosja, Moskwa, Federacja Rosyjska, Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej, Imperium Rosyjskie.

W ukraińskiej przestrzeni publicznej i medialnej pisownia nazw związanych z Rosją stała się popularna po agresji tego państwa na Ukrainę 24 lutego 2022 roku.

Polsatnews.pl