Mieszkaniec Krakowa został ukarany z tytułu art. 141 kodeksu wykroczeń, który mówi o używaniu niecenzuralnych słów w przestrzeni publicznej, za co grozi kara nagany, grzywny lub ograniczenia wolności.

List gończy za przeklinanie

Jak wyjaśniła reporterka Polsat News Teresa Gut, początkowo nałożona została kara grzywny, ale mężczyzna jej nie opłacał. - Niemożliwe było także dostarczanie kolejnych wniosków czy upomnień - mówiła.



W tej sytuacji Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie wydał za 22-latkiem list gończy. Mężczyzna miał odbyć dwa dni zastępczej kary aresztu.

ZOBACZ: Wpadła w szał na komendzie. Wyszła i dokonała rozboju

Tuż po decyzji sądu m.in. w mediach społecznościowych Małopolskiej Policji udostępniono list gończy, co okazało się skutecznym rozwiązaniem. 22-latek zgłosił się na komendę w ciągu kilkunastu godzin.

WIDEO. Kraków: 22-latek był poszukiwany listem gończym. Zgłosił się na policję

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Jeszcze wcześniej nieskutecznie było zatrzymanie tego mężczyzny i to spowodowało właśnie wystawienie listu gończego. Chcę od razu zwrócić uwagę, że to nie policja wystawia listy gończe, ale sąd i my jesteśmy zobligowani do rozpowszechnienia takich listów - mówiła Polsat News podinsp. Katarzyna Cisło, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji.

Po stawieniu się mężczyzny na komendę i opłaceniu grzywny komunikat został zdjęty ze strony policji.

Kiedy może zostać wystawiony list gończy?

Chociaż wystawienie listu gończego kojarzy się z poważnymi przestępstwami w rzeczywistości jest inaczej.

W tym roku zmieniono przepisy, które teraz pozwalają na wystawienie listu gończego także w przypadku wykroczenia np. nieopłacenia mandatu za jazdę "na gapę" czy picie alkoholu w miejscu publicznym.

ZOBACZ: Okradziono plebanię. Złodziej uciekając złamał nogę



Od początku roku tylko w Małopolsce za wykroczenia wystawiono kilkanaście listów gończych.

WIDEO: Warszawa: Koparka uderzyła w lokomotywę, inny skład skierowany na niewłaściwy tor Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/dsk/Polsat News