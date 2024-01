Wrocławski Wydział Kryminalny prowadzi czynności w sprawie zniszczenia elewacji i drzwi w Synagodze Pod Białym Bocianem. Chociaż do zdarzenia doszło w nocy 31 grudnia, to do tej pory sprawca wymyka się prawu. Policjanci udostępnili, więc wizerunek osoby, którą zarejestrowała kamera monitoringu i proszą o kontakt każdego, kto ma informacje w sprawie.