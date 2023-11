Policjanci ustalili, że poszukiwany może przebywać na terenie jednego z ogrodów działkowych w Grudziądzu. Wytypowali też posesję, na której z dużym prawdopodobieństwem się ukrywa.

Po przyjeździe na miejsce zapukali do drzwi altany. Jednak osoba, która przebywała wówczas w domku z poszukiwanym, nie chciała otworzyć drzwi. Policjanci zostali wpuszczeni dopiero po dłuższej chwili. Nie było tam podejrzanego, ale policjanci od razu zwrócili uwagę na pewien szczegół.

Policja zatrzymała poszukiwanego listem gończym. Zdradził go ubytek w podłodze

W kafelkach na podłodze altany znajdował się ubytek. Jak tłumaczą funkcjonariusze, przy szafkach kuchennych, między glazurą, brakowało fugi. Kształt, który się przez to stworzył wskazywał, że może to być wejście do jakiegoś pomieszczenia.

Mundurowi odsunęli więc szafkę i podnieśli prowizoryczny właz, odkrywając skrytkę. W środku przebywał poszukiwany listem gończym 47-letni grudziądzanin.

Mężczyzna został doprowadzony do zakładu karnego celem odbycia kary dwóch lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności, w związku z zasądzonym wyrokiem za groźby z użyciem niebezpiecznego narzędzia.